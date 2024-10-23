Россия продвигается на фронте и снова атаковала "Шахедами": хронология 973 дня войны

Россия продолжает полномасштабную войну против Украины уже третий год. Наши защитники дают врагу достойный отпор.

Противостояние полномасштабной агрессии России продолжается уже 973 дня. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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