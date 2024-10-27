Взрывы в России, атака "Шахедов" по Украине: хронология 977 дня войны

27 октября 2024, 09:05
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Автор: Полина Буянова

В Украине продолжаются 977 сутки полномасштабного вторжения России. Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Украину, в частности ночью вражеские "Шахеды" атаковали сразу ряд областей.

О последствиях российских атак, ситуацию на разных направлениях фронта, определяющие политические решения и борьбу украинцев с государством-агрессором – пишет 24 Канал.

Читайте также Украинские войска начали усиленный штурм на Курщине, Россия может привлечь солдат КНДР, – ISW

09:18, 27 октября

Россия в очередной раз атаковала Киев "Шахедами"

В ночь на 27 октября российские войска запустили около десятка "Шахедов" на украинскую столицу. Воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА длилась почти 3,5 часа, однако все дроны были обезврежены в окрестностях города.

09:15, 27 октября

Украинские войска начали усиленный штурм на Курщине, – ISW

Силы обороны Украины 26 октября осуществили усиленный механизированный штурм российских позиций в Глушковском районе в Курской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывают, что украинские силы, вероятно, осуществили усиленный механизированный штурм к востоку от Нового Пути (к юго-западу от Глушково),
– сообщили в ISW.

Отмечается, что российские войска, вероятно, восстановили позиции к востоку от Нового Пути ранее, но ВСУ удерживают позиции к юго-востоку от поселка вдоль границы.

09:11, 27 октября

На Сумщине в результате вражеского удара возник пожар в жилом секторе

Ночью враг нанес удары по двум населенным пунктам в Сумском районе. В ГСЧС сообщили, что в результате атак возникли пожары в жилом секторе.

Также спасатели ликвидировали возгорание дома граждан в одном из населенных пунктов Шосткинского района, которое вызвал вражеский обстрел.

09:06, 27 октября

В Тамбовской области России вспыхнул пожар возле НПЗ, – СМИ

В ночь на 27 октября Россия оказалась под атакой беспилотников, мощные взрывы раздавались в частности в Тамбовской области.

Впоследствии местные жители сообщили, что на диспетчерской станции "Транснефть-Дружба", которая расположена в селе Новомикольское, возник пожар. В этом же населенном пункте расположен и Мичуринский нефтеперерабатывающий завод.

Стоит отметить, что на атаку дронов жаловались также в Липецкой, Орловской, Белгородской, Брянской, Воронежской и Волгоградской областях.

09:01, 27 октября

Россия ударила по энергетической инфраструктуре Сумщины

Российские войска 27 октября атаковали "Шахедами" энергетические объекты критической инфраструктуры Роменского района Сумской области.

В ОВА сообщили, что на месте удара работают все необходимые службы. Последствия российской атаки пока уточняются.