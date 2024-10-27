Взрывы в России, атака "Шахедов" по Украине: хронология 977 дня войны

В Украине продолжаются 977 сутки полномасштабного вторжения России. Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Украину, в частности ночью вражеские "Шахеды" атаковали сразу ряд областей.

О последствиях российских атак, ситуацию на разных направлениях фронта, определяющие политические решения и борьбу украинцев с государством-агрессором – пишет 24 Канал.

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