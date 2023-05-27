Россия готовит провокацию на ЗАЭС, почему враг комбинирует ракеты для атак: хронология войны 458 день
Россия продолжает вести войну против украинского народа: 458-й день продолжается борьба и сопротивление. Силы обороны пытаются оттеснить врага, нанося русской армии колоссальные потери.
О главных событиях на фронте и дипломатическом поле, которые произошли за сутки на 27 мая – рассказывает 24 Канал.
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08:02 Силы обороны с начала полномасштабного вторжения уничтожили 206,2 тысяч российских военных - +480 человек ликвидированы за сутки.
08:00 За сутки на востоке Украины произошло 25 боевых столкновений. ВСУ отразили все атаки россиян. Главное из утреннего возведения Генштаба:
- противник продолжал сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- за прошедшие сутки россияне нанесли 20 ракетных ударов. По Днепру противник нанес ракетный удар дважды. Сначала использовал семь ракет из С-300/С-400. Второй раз – ударил по медицинскому учреждению, использовав "Искандер".
- также две российские зенитные управляемые ракеты попали по городу Авдеевка. Кроме того, враг нанес 68 авиационных ударов, в частности, задействовал иранские ударные дроны типа Shahed по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по городу Авдеевка и поселку Нью-Йорк.
- в то же время россияне совершили 89 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
- авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
07:48 Число пострадавших в результате атаки россиян по поликлинике в Днепре по состоянию на утро 27 мая - 32 человека, 13 из них до сих пор находятся в больнице. Пятеро – в тяжелом состоянии. Всю ночь на месте трагедии шли поисковые работы, разобрали 90% завалов.
До сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли быть в пораженном здании в момент "прилета". Спасатели обнаружили там фрагменты тел.07:36 За сутки россияне 45 раз обстреляли Херсонщину, выпустив 193 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 2 раза. Также российские военные попали в жилые кварталы населённых пунктов области; территорию элеватора в Бериславском районе. По данным ОВА, один человек погиб. 07:34 Оккупанты ударили по Марганецкой ТГ на Никопольщине из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. 07:23 В Институте изучения войны сообщили, что Кремль, вероятно, будет снова пытаться давить на Запад, чтобы там заставили Украину пойти на уступки и вести переговоры на выгодных для России условиях. Это будет происходить на фоне прибытия специального представителя Китая по Евразии Ли Хуэя в Москву.