Россия готовит провокацию на ЗАЭС, почему враг комбинирует ракеты для атак: хронология войны 458 день

О главных событиях на фронте и дипломатическом поле, которые произошли за сутки на 27 мая – рассказывает 24 Канал.

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В Мелитополь продолжают прибывать российские военные. По улицам города стало сложно ездить по гражданским авто. Повсюду военные Патриоты, Нивы. Как сообщают мелитопольцы, после того, как участились прилеты по позициям врага в Васильевке, Пологах, Токмаке, в вечернее время горожане довольно часто становятся свидетелями кортежей из скорых, едущих с проблесковыми маячками в сопровождении джипов в крымском направлении.Оккупанты на ТОТ Запорожской области продолжают обворовывать людей, которые на них же и работают, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, в пгт Акимовка работникам предприятия "Райкоммунсервис" уже третий месяц не платят зарплату.

08:02 Силы обороны с начала полномасштабного вторжения уничтожили 206,2 тысяч российских военных - +480 человек ликвидированы за сутки.

Потери врага по состоянию на 27 мая / Инфографика Генштаба

08:00 За сутки на востоке Украины произошло 25 боевых столкновений. ВСУ отразили все атаки россиян. Главное из утреннего возведения Генштаба:

противник продолжал сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

за прошедшие сутки россияне нанесли 20 ракетных ударов. По Днепру противник нанес ракетный удар дважды. Сначала использовал семь ракет из С-300/С-400. Второй раз – ударил по медицинскому учреждению, использовав "Искандер".

также две российские зенитные управляемые ракеты попали по городу Авдеевка. Кроме того, враг нанес 68 авиационных ударов, в частности, задействовал иранские ударные дроны типа Shahed по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по городу Авдеевка и поселку Нью-Йорк.

в то же время россияне совершили 89 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

07:48 Число пострадавших в результате атаки россиян по поликлинике в Днепре по состоянию на утро 27 мая - 32 человека, 13 из них до сих пор находятся в больнице. Пятеро – в тяжелом состоянии. Всю ночь на месте трагедии шли поисковые работы, разобрали 90% завалов.

До сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли быть в пораженном здании в момент "прилета". Спасатели обнаружили там фрагменты тел.

За сутки россияне 45 раз обстреляли Херсонщину, выпустив 193 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 2 раза. Также российские военные попали в жилые кварталы населённых пунктов области; территорию элеватора в Бериславском районе. По данным ОВА, один человек погиб.Оккупанты ударили по Марганецкой ТГ на Никопольщине из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали.В Институте изучения войны сообщили, что Кремль, вероятно, будет снова пытаться давить на Запад, чтобы там заставили Украину пойти на уступки и вести переговоры на выгодных для России условиях. Это будет происходить на фоне прибытия специального представителя Китая по Евразии Ли Хуэя в Москву.