Россия готовит провокацию на ЗАЭС, почему враг комбинирует ракеты для атак: хронология войны 458 день

27 мая 2023, 06:42
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Россия продолжает вести войну против украинского народа: 458-й день продолжается борьба и сопротивление. Силы обороны пытаются оттеснить врага, нанося русской армии колоссальные потери.

О главных событиях на фронте и дипломатическом поле, которые произошли за сутки на 27 мая – рассказывает 24 Канал.

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08:10  В Мелитополь продолжают прибывать российские военные. По улицам города стало сложно ездить по гражданским авто. Повсюду военные Патриоты, Нивы. Как сообщают мелитопольцы, после того, как участились прилеты по позициям врага в Васильевке, Пологах, Токмаке, в вечернее время горожане довольно часто становятся свидетелями кортежей из скорых, едущих с проблесковыми маячками в сопровождении джипов в крымском направлении. 08:05 Оккупанты на ТОТ Запорожской области продолжают обворовывать людей, которые на них же и работают, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, в пгт Акимовка работникам предприятия "Райкоммунсервис" уже третий месяц не платят зарплату.

08:02 Силы обороны с начала полномасштабного вторжения уничтожили 206,2 тысяч российских военных - +480 человек ликвидированы за сутки.

Потери врага по состоянию на 27 мая / Инфографика Генштаба

08:00 За сутки на востоке Украины произошло 25 боевых столкновений. ВСУ отразили все атаки россиян. Главное из утреннего возведения Генштаба:

  • противник продолжал сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
  • за прошедшие сутки россияне нанесли 20 ракетных ударов. По Днепру противник нанес ракетный удар дважды. Сначала использовал семь ракет из С-300/С-400. Второй раз – ударил по медицинскому учреждению, использовав "Искандер".
  • также две российские зенитные управляемые ракеты попали по городу Авдеевка. Кроме того, враг нанес 68 авиационных ударов, в частности, задействовал иранские ударные дроны типа Shahed по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по городу Авдеевка и поселку Нью-Йорк.
  • в то же время россияне совершили 89 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
  • авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

07:48 Число пострадавших в результате атаки россиян по поликлинике в Днепре по состоянию на утро 27 мая - 32 человека, 13 из них до сих пор находятся в больнице. Пятеро – в тяжелом состоянии. Всю ночь на месте трагедии шли поисковые работы, разобрали 90% завалов.

До сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли быть в пораженном здании в момент "прилета". Спасатели обнаружили там фрагменты тел.

07:36  За сутки россияне 45 раз обстреляли Херсонщину, выпустив 193 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 2 раза. Также российские военные попали в жилые кварталы населённых пунктов области; территорию элеватора в Бериславском районе. По данным ОВА, один человек погиб. 07:34 Оккупанты ударили по Марганецкой ТГ на Никопольщине из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. 07:23 В Институте изучения войны сообщили, что Кремль, вероятно, будет снова пытаться давить на Запад, чтобы там заставили Украину пойти на уступки и вести переговоры на выгодных для России условиях. Это будет происходить на фоне прибытия специального представителя Китая по Евразии Ли Хуэя в Москву.
06:36  Наемники ППК "Вагнера" продолжают отступать из Бахмута. В ISW полагают, что российским регулярным войскам будет сложно заменить их на позициях в городе.05:28 Россия в последнее время во время последних атак комбинирует крылатые ракеты, дроны-камикадзе и ракеты с ЗРК С-300, С-400 и т.д. Эксперт Defence Express Иван Киричевски считает, что таким образом россияне стремятся поддерживать темпы обстрелов и одновременно сохранение запаса крылатых ракет.03:22 Казахстан стал одной из стран, которая продолжает сотрудничать с Россией и поставлять ей комплектующие к дронам и даже сами беспилотники. Вероятно, что казахстанские власти не могут отказать стране-агрессорке из-за страха.02:40 Контрразведка СБУ постоянно выявляет вражеских агентов, работающих на окупантов. Однако не все они попадают за решетку. Тех, кого удается перевербовать, привлекают к работе против врага.01:16 Канада выделила новый пакет военной помощи в Украине. Правительство предоставит 43 противовоздушных ракета ближнего радиуса действия AIM-9.00:31 Главное управление разведки Минобороны предупредило, что россияне готовят имитацию аварии на Запорожской АЭС, которую могут осуществить в ближайшие часы. Оккупанты стремятся создать угрожающую ситуацию и обвинить в ней Украину.00:25 Во Львове был открыт сбор на Центр реабилитации UNBROKEN KIDS. На закупку оборудования нужно 35 миллионов гривен. Центр реабилитации будет работать на базе детской больницы святого Николая Первого медицинского объединения. Присоединиться к сбору можно на платформе dobro.ua.00:11 Во временно оккупированном Бердянске в Запорожье оккупанты могут совершить показательный суд над украинскими подростками: 16-летних Тиграна Оганисяна и Никиту Ханганова хотят приговорить к лишению свободы за планирование и подготовку диверсий.

 

Автор: Анастасія Лукашевська