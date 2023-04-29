Пожар на нефтебазе в Севастополе, фильтрационные мероприятия в Херсонской области: хронология 430 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится уже 430 дней. Силы обороны сдерживают оккупантов на нескольких направлениях на Востоке, враг продолжает ракетный террор мирного населения. Сегодня в Крыму произошел мощный "хлопок".

О главных событиях на поле боя и дипломатическом фронте по состоянию на 29 апреля. 24 Канал.

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06:50 Главное из утренней сводки Генштаба:

российские войска продолжают сосредотачивать главные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

враг совершил 48 атак на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно удерживают оборону.

украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия на захваченных территориях Херсонской области, враг проводит обыски в домах местных жителей.

06:07 В Севастополе в Казачьей Бухте на нефтебазе раздался мощный взрыв, после которого начался пожар. Пропагандисты заявили об атаке беспилотниками.

На Западе опасаются, что передача Украине авиации НАТО может повлечь за собой значительную эскалацию войны, считает военный эксперт Петр Черник.В США демократы настаивают, чтобы предоставить Украине современные самолеты F-16. Администрация Байдена пока выступает против.В вопросе оказания помощи Вооруженным силам Украины не может быть никаких табу, в частности, в условиях подготовки к контрнаступлению, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с лидерами Чехии и Словакии.Берлин хочет изготовить для Украины 250 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это четверть общего количества, которое собираются предоставить страны Евросоюза.В Украине погиб ирландский военный Финбар Кефферки. Доброволец погиб в боях под Бахмутом.В Украину прибыли самоходные артустановки французского производства Caesar. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.