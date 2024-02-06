Атака на Харьковщину, "хлопок" на Белгородщине: хронология 713 дня войны
Кремль не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Наши военные изо дня в день стоят за каждый наш населенный пункт.
Какова ситуация на поле боя, в дипломатии и на фронте – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия заявила об атаке дронов в Белгородской области. Пострадавших якобы снова нет, однако повреждены дома. Россия традиционно заявила об успешной работе ПВО. Они якобы сбили аж 7 беспилотников. Россия в ночь на 6 февраля ударила по Золочеву Богодуховского района Харьковской области. К сожалению, оккупанты разрушили трехэтажный отель, загорелся фасад магазина. Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли: 2 женщин и мужчину,
"Хлопок" на Белгородщине
Россия атаковала Харьковскую область
– рассказал глава Харьковской ОВА.
Россия заявила об атаке дронов в Белгородской области. Пострадавших якобы снова нет, однако повреждены дома. Россия традиционно заявила об успешной работе ПВО. Они якобы сбили аж 7 беспилотников.
Россия в ночь на 6 февраля ударила по Золочеву Богодуховского района Харьковской области. К сожалению, оккупанты разрушили трехэтажный отель, загорелся фасад магазина.
Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли: 2 женщин и мужчину,