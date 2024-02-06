Атака на Харьковщину, "хлопок" на Белгородщине: хронология 713 дня войны

Кремль не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Наши военные изо дня в день стоят за каждый наш населенный пункт.

Какова ситуация на поле боя, в дипломатии и на фронте – читайте в тексте 24 Канала.

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