Huawei представила фитнес-браслет TalkBand B5 с очень интересным функционалом

Корпорация Huawei неожиданно представила новый фитнес-трекер TalkBand B5. Ранее сообщалось, что новинку представят только 18 июля. Надо заметить, что гаджет имеет несколько интересных функций.

Информация о новинке уже появилась на онлайн-магазине Vmall.



Новый гаджет является обновленной версией TalkBand B3, выпущенной в 2016 году. Интересно, что модуль с дисплеем можно использовать как Bluetooth-гарнитуру.

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Устройство получило цветной сенсорный AMOLED дисплей. Он в 2,4 раза больше, чем у предшественника. Диагональ экрана составляет 1,13 дюйма и имеет разрешение 300 х 160 пикселей.



Браслет имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Он также поддерживает технологию TruSeen 2.0, которая анализирует физическую активность, а также функцию TruSleep 2.0 – это улучшенный "менеджер сна".

Huawei TalkBand B5 представили официально



Кроме того, браслет можно использовать как кнопку запуска для селфи со смартфона.



Устройство имеет батарею на 108 мА, поэтому им можно пользоваться до 3,5 дней в обычном режиме.



Стоимость новинки пока не разглашают. Однако, его предшественника TalkBand B3 бюджетником назвать нельзя. Сейчас его стоимость в Украине колеблется в пределах 3-4 тысяч гривен. Продажа гаджета стартует 20 июля.

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