В Киеве ракета уничтожила корпус Академии Бойчука: травмирована заведующая лабораторией

Утром 25 марта россияне нанесли удар баллистикой по Киеву. В результате атаки, в частности, пострадало здание учебного заведения в Печерском районе.

Об этом в эфире телеканала Киев24 сообщил мэр города Виталий Кличко. Речь идет о художественной академии имени Михаила Бойчука – во время атаки баллистикой был поврежден один из корпусов.

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Атака на учебное заведение

Сообщается, что вражеская ракета разрушила часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука. Речь идет о центральной части корпуса.

В частности, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения,

– сообщили в МКИП.

Виталий Кличко также отметил, что в результате взрыва повреждены окна в окрестных домах. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного трехэтажного здания.

Последствия попадания в корпус Академии Бойчука в Киеве / Суспильное Киев

Киевский глава рассказал, что в разрушенном здании во время российской атаки никого не было – предварительно, погибших нет. Однако несмотря на это, к сожалению, известно о раненых. В частности, по информации МКИП, была травмирована заведующая лабораторией академии. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

Последствия попадания в здание Академии Бойчука / МКИП

В Министерстве культуры сообщили, что в кратчайшие сроки будут оценены масштабы разрушений и предусмотрены меры для осуществления противоаварийных работ на объектах.

Что известно об атаке на Киев