В Киеве ракета уничтожила корпус Академии Бойчука: травмирована заведующая лабораторией
Утром 25 марта россияне нанесли удар баллистикой по Киеву. В результате атаки, в частности, пострадало здание учебного заведения в Печерском районе.
Об этом в эфире телеканала Киев24 сообщил мэр города Виталий Кличко. Речь идет о художественной академии имени Михаила Бойчука – во время атаки баллистикой был поврежден один из корпусов.
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Атака на учебное заведение
Сообщается, что вражеская ракета разрушила часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука. Речь идет о центральной части корпуса.
В частности, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения,
– сообщили в МКИП.
Виталий Кличко также отметил, что в результате взрыва повреждены окна в окрестных домах. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного трехэтажного здания.
Киевский глава рассказал, что в разрушенном здании во время российской атаки никого не было – предварительно, погибших нет. Однако несмотря на это, к сожалению, известно о раненых. В частности, по информации МКИП, была травмирована заведующая лабораторией академии. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь.
Последствия попадания в здание Академии Бойчука / МКИП
В Министерстве культуры сообщили, что в кратчайшие сроки будут оценены масштабы разрушений и предусмотрены меры для осуществления противоаварийных работ на объектах.
Что известно об атаке на Киев
- Утром около 10:32 в Киеве прогремели взрывы. Произошло это всего через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Впоследствии стало известно, что враг выпустил две баллистические ракеты из Крыма в направлении столицы – обе цели сбили. Вполне вероятно, что это были противокорабельные ракеты "Циркон", однако окончательно Воздушные силы сообщат позже.
- Сообщается, что в результате падения обломков в Печерском районе пострадали семь человек, из которых двое госпитализированы в больницу. Одной из травмированных стала 16-летняя девушка.
- Известно, что кроме Печерского района, повреждения зафиксированы и в других частях Киева. Например, в Соломенском районе поражен многоэтажный дом, а в Днепровском – зафиксировано падение обломков. В Голосеевском районе обломки упали в лесополосе.