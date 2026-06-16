Десятки миллионов гривен и длительный ремонт: когда вновь откроется Мистецкой арсенал

Россия 15 июня направила свои беспилотники в Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Второй дрон поразил расположенный по соседству Мистецкой арсенал.

Как рассказала ведущая 24 Канала София Назаренко, взрыв прогремел в пять утра, там уже работали спасатели, ликвидировавшие последствия первого попадания. Они сразу же приступили к тушению пожара в Мистецком арсенале".

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Россия уничтожила тысячи костюмов и миллионы предметов одежды

В Мистецьком арсенале поврежден чердак. Впрочем, музейная коллекция не пострадала. Интересно, что там как раз готовили выставку. Несмотря ни на что, двери для посетителей планируют открыть в ближайшее время. Сами ремонтные работы проведут ближе к концу осени. Надеются, что зимой уже всё будет отремонтировано.

"Ни одно произведение искусства не пострадало. Мы как раз готовили огромную художественную выставку, которая должна была показать украинскую живопись конца 80-х годов. Мы надеемся, что эту работу всё-таки удастся завершить и представить позже. Но самое главное, что ничего не пострадало", — рассказала директор Мистецкого Арсенала Олеся Островская-Люта.

Она добавила, что процесс восстановления займет некоторое время. Он обойдется как минимум в десятки миллионов гривен. Пока точной суммы нет, ведь проводится оценка последствий.

Россия повредила киностудию Довженко: смотрите видео

Также пострадала Национальная киностудия имени Александра Довженко. Туда попали две российские ракеты. Известно об уничтожении крупнейшей коллекции костюмов украинского кинематографа — более 100 000 костюмов и 3 миллиона предметов одежды в целом.

Хотя повсюду выбиты окна, киностудия не прекращает свою работу. Уже в субботу, 20 июня, там планируют принимать посетителей.

Посещения продолжаются. Уже запланирована очередная экскурсия, они у нас проходят постоянно. Теперь мы будем показывать не только наши павильоны, реквизитный цех, ретро-автомобили, но и последствия российской агрессии — то, что повреждено, и то, что уничтожено,

– отметил генеральный директор Национальной киностудии им. Александра Довженко Андрей Дончик.

Напомним, во время обстрела 15 июня серьезно пострадал Успенский собор Киево-Печерской лавры. Его крыша разрушена на 80%. По предварительным подсчетам, на восстановление Лавры потребуется более 500 миллионов гривен. Работы могут продлиться около двух лет.

Всего в результате российской атаки погибли 5 человек, среди 35 раненых есть дети и беременная женщина. Россия обстреляла многоэтажки, уничтожила 3 жилых дома, повредила детские сады и учебные заведения. Из-за удара по линиям электропередач без света остались более 140 тысяч киевлян.