Думал, что никогда не возьмет кисточку в руки: история художника из Харькова, который запечатлевает войну

Харьков с первых дней войны находится под безжалостными обстрелами россиян. Ежедневно город подвергается разрушениям, харьковчане остаются без своих домов, которые іничтожают вражеские ракеты и дроны. Однако несмотря на весь этот ужас, в Харькове продолжает жить искусство и творить художники.

Димитриан Комар, художник из Харькова, а именно с Салтовки, по которой постоянно наносит удары Россия, рисует картины, изображающие разрушенные дома, рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. Также враг продолжает наносить по городу удары ракетами "Гром-Е1".

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Картины не подходят для уюта

То, что делает харьковский художник – это очень сложная, но нужная работа. Он пытается запечатлеть войну – с надеждой на то, что она закончится и жизнь возродится.

В то же время Димитриан, рисуя свои картины, стремится ухватить боль, которую переживают люди в момент обстрела, когда снова и снова видят разрушенные дома.

Он рассказал, что на время оставлял рисование, но вернулся к нему, когда находился в подвале на Салтовке, где прятался от страшных обстрелов. Он, как и тысячи харьковчан, жил в метрополитене, потому что их дома были под постоянными ударами россиян.

Художник очень боялся, что не выживет и не сможет взять в руки кисть. Однако он снова начал создавать картины, и сейчас также учит детей рисовать.

Также он мечтает, чтобы его картины увидели в Европе, а еще размышляет над тем, чтобы создать большой флешмоб. Важно, чтобы те, кто живет не в Украине, а за границей и только читает новости из нашей страны, увидел эту войну сквозь призму искусства.

На одной из картин Димитриана, которая ему далась особенно сложно, изображена разрушенная квартира, а именно детская комната с колыбелью, игрушками.

Эта работа также мне эмоционально далась очень тяжело. Она была одной из самых сложных – рисовать драпировки, ткань. Уже не говорю о том, что это было сложно морально. Чувствуешь каждый обломок, каждое стекло, каждую детальку – ты это все проживаешь при написании любой работы,

– подчеркнул он.

На другой картине художник изобразил желтые цветы, которые действительно цвели на той локации, с которой он рисовал.

Помню, как меня поразило: такие разрушения, и на первом плане эти желтые цветы. Это была первая мысль, если буду именно эту локацию писать, акцентирую на них,

– вспомнил Комар.

Также он рассказал, что на самом деле мечтает, чтобы его серия картин о войне и ее ужасных последствиях, наконец завершилась. А это произойдет, когда прекратится война в Украине, которую развязали россияне.

Димитриан считает, что его картины не подходят для уюта, они больше об увековечении, об истории, о памяти, которую надо сохранять и в таком виде.

Напомним, что 17 ноября враг снова обстрелял Харьков, использовав корректируемые авиабомбы. А 13 ноября россияне атаковали Салтовский район города дроном "Молния-1". В результате удара пострадали четыре человека.