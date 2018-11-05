Хуг не признал агрессию РФ в Украине: появилась резкая реакция Кириленко

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает, что Александр Хуг на должности заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине отстаивал российскую точку зрения о "внутреннем конфликте в Украине".

Об этом чиновник заявил в своем Twitter.

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24 канал сообщал, что бывший заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что не признает Российскую Федерацию агрессором. В то же время, он подтвердил, что миссия обнаружила на Донбассе кадровых военных из России.

Вице-премьер-министр назвал абсурдом непризнание российской агрессии.

Если Александр Хуг как заместитель руководителя спецмониторинговой миссии ОБСЕ не считает Россию агрессором,значит он стоял все время на российской точке зрения о "внутреннем конфликте в Украине". Ну и какой это тогда мониторинг, когда русских они видели, а российскую агрессию не признают? Абсурд!

– возмутился Кириленко.

Якщо Александр Хуг як заступник керівника спецмоніторингової місії ОБСЄ не вважає Росію агресором,значить він стояв весь час на російській точці зору про "внутрішній конфлікт в Україні".Ну і який це тоді моніторинг,коли росіян вони бачили, а російську агресію не визнають? Абсурд! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 5 ноября 2018 г.

Напомним, это уже не первое скандальное заявление экс-первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга. Ранее он заявил, что представители ОБСЕ не увидели прямых доказательств вмешательства России в ситуацию на Востоке Украины. Высказывание вызвало резкую реакцию украинских политиков.

Впоследствии, издание Foreign Policy, сообщило, что информация об отсутствии доказательств присутствия России в зоне боевых действий на Донбассе из интервью Александра Хуга не передает его мысли.

Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине?

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем за вооружениями, вопросам мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна, прежде всего, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участниц ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.