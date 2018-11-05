Хуг не визнав агресію РФ в Україні: з'явилась різка реакція Кириленка

Віце-прем'єр-міністр України В’ячеслав Кириленко вважає, що Александр Хуг на посаді заступника голови СММ ОБСЄ в Україні відстоював російську точку зору про "внутрішній конфлікт в Україні".

Про це чиновник заявив у своєму Twitter.

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24 канал повідомляв, що колишній заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що не визнає Російську Федерацію агресором. Водночас, він підтвердив, що місія виявила на Донбасі кадрових військових із Росії.

Віце-прем'єр-міністр назвав абсурдом невизнання російської агресії.

Якщо Александр Хуг як заступник керівника спецмоніторингової місії ОБСЄ не вважає Росію агресором, значить він стояв весь час на російській точці зору про "внутрішній конфлікт в Україні". Ну і який це тоді моніторинг, коли росіян вони бачили, а російську агресію не визнають? Абсурд!

– обурився Кириленко.

Якщо Александр Хуг як заступник керівника спецмоніторингової місії ОБСЄ не вважає Росію агресором,значить він стояв весь час на російській точці зору про "внутрішній конфлікт в Україні".Ну і який це тоді моніторинг,коли росіян вони бачили, а російську агресію не визнають? Абсурд! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 5 ноября 2018 г.

Нагадаємо, це вже не перша скандальна заява екс-першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александра Хуга. Раніше він заявив, що представники ОБСЄ не побачили прямих доказів втручання Росії у ситуацію на Сході України. Висловлювання викликало різку реакцію українських політиків.



Згодом, видання Foreign Policy, повідомило, що інформація про відсутність доказів присутності Росії в зоні бойових дій на Донбасі з інтерв'ю Александра Хуга не передає його думки.

Чим займається місія ОБСЄ в Україні?Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою. В Україні організація відома, перш за все, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.