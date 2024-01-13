Хуситы ошибочно атаковали танкер с российской нефтью

Поздним вечером 12 января стало известно, что под атаку боевиков Хути попал танкер. Как выяснилось, это судно перевозило российскую нефть.

По имеющейся информации, обстрел произошел в пятницу 12 января у берегов Йемена. Об этом известила британская компания Ambrey. Она занимается вопросами морской безопасности.

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Ракета упала вблизи судна

Организация Соединенного Королевства по морским торговым операциям (UKMTO) рассказала, что ей поступило сообщение о запуске ракеты в 90 милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден.

Капитан сообщил, что ракета упала в воду в 400 – 500 метрах от него, а за ней следовали три небольших судна,

– говорится в сообщении UKMTO.

Говорят, что никто не пострадал в результате ракетной атаки. Также ни одно судно не было повреждено.

Ранее хуситов обстреляли США и Великобритания

Обратим внимание, что в ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по военным объектам хуситов в Йемене. Подчеркивают, что это был ответ коалиции на действия боевиков Хути. Представитель НАТО позже выступил с официальным заявлением. В нем он подчеркнул, что удары по объектам хуситов были исключительно в оборонительных целях.

Силы хуситов поддерживаются, снабжаются и оснащаются Ираном. Поэтому Тегеран несет особую ответственность за сдерживание своих приспешников,

– говорится в сообщении.

В то же время отметили, что в ударах не участвовали силы НАТО.

Риши Сунак во время своего визита в Киев 12 января отметил, что удары направили на площадки, с которых хуситы запускали дроны и ракеты, которыми атаковали торговые суда.

Британский премьер подчеркнул, что это "несло уничтожение и беды", а также угрожало мировому судоходству. Он также добавил, что боевиков Хути неоднократно предупреждали, что их действия могут иметь последствия.

Обратим внимание, что президент США Джо Байден отреагировал на удары по хуситам. Он подчеркнул, что вооруженные силы США действовали по его приказу. Глава государства отметил, что Соединенные Штаты не разрешат поставить свободу судоходства под угрозу.

Ведь один из важнейших коммерческих маршрутов в мире страдает от действий боевиков Хути. Американский лидер отметил, что отправлял им предупреждение, но они пересекли все возможные красные линии.