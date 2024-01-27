Йеменские хуситы атаковали нефтяной танкер в Красном море, – в Bloomberg говорят о пожаре

27 января 2024, 02:52
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Источник:

Bloomberg

Вечером 26 января стало известно, что хуситы снова атаковали судно в Черном море. В этот раз под удар группировки йеменских хуситов попал нефтяной танкер компании Trafigura Group.

Известно, что в результате атаки на судне вспыхнул пожар. По имеющейся информации, хуситы попали в танкер Marlin Luanda. Он занимался транспортировкой партии нефтепродуктов для производства бензина и пластмасс. Журналисты отмечают, что это судно шло под флагом Маршалловых островов.

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Произошел пожар в одном из отделений

Журналисты получили комментарий от пресс-службы Trafigura. В ней отметили, что в результате атаки в одном из грузовых отделений на правом борту вспыхнул пожар.

Мы остаемся на связи с судном и внимательно следим за ситуацией. Военные корабли в регионе находятся для оказания помощи,
– говорится в сообщении.

Согласно данным морской разведывательной компании Ambrey Analytics, обстрел произошел примерно в 55 милях к югу от йеменского города Аден.

Хуситы продолжают атаки

  • Начнем с того, что хустить– шиитская группировка. Ее создали еще в 90-х годах прошлого столетия ради борьбы с коррумпированным правительством Йемена.
  • Свое название хуситы получили от основателя Хусейна аль-Хуси. Его йеменская армия была ликвидирована в сентябре 2004 года. Сами же хуститы себя считают частью "оси сопротивления" Израилю., США, Западу, возглавляемая Ираном.
  • Регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и Красном море. начали с ноября 2023 года.
  • Известно, что первые нападения на суда начались практически сразу же, когда ХАМАС напал на Израиль.
  • Напомним, что боевики Хути поздно вечером 12 января атаковали другой танкер. Как выяснилось впоследствии, он занимался транспортировкой российской нефти. Случилось это у берегов Йемена.
  • Организация Соединенного Королевства по морским торговым операциям (UKMTO) известила, что поступило сообщение. В нем говорилось о запуске ракеты в 90 милях к юго-востоку от йеменского города Аден.

Капитан сообщил, что ракета упала в воду за 400– 500 метров от него, а за ней следовали три небольших судна,
– говорится в сообщении UKMTO.

  • Известно, что в результате ракетной атаки никто не пострадал. Также отмечают, что не получило повреждений ни одно судно.
Автор: Назарій Лазур