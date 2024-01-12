Удары по хуситам в Йемене: 10 стран назвали атаку "коллективной самообороной"

США и Великобритания ночью 12 января атаковали военные объекты хуситов в Йемене. Наконец, в совместном заявлении выступили 10 стран, которые назвали эту атаку "коллективной самообороной" в регионе.

Эти страны являются представителями коалиции, созданной для защиты судоходства в Красном море. Там осуществляют свои многочисленные рейды по иностранным судам йеменские хуситы.

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Десять стран сделали совместное заявление по ударам по Йемену

В совместном заявлении Соединенных Штатов, Великобритании, Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии и Южной Корее было объявлено, что недавняя военная операция была направлена на военные объекты хуситов. Операция была проведена с целью защиты непререкаемого права наций защищать себя индивидуально и коллективно.

В заявлении отмечается, что удары были нанесены с использованием высокоточного оружия, в частности, по средствам хуситов, которые составляли "угрозу мировой торговле и угрожали жизнью международных моряков вдоль важного морского пути".

Более двух десятков нападений хуситов на коммерческие суда со средины ноября составляют международный вызов. Сегодняшняя акция продемонстрировала общую приверженность свободе судоходства, международной торговле и защите жизни моряков от незаконных и неоправданных нападений,

– говорится в заявлении.

Кроме того, в официальном заявлении страны отметили, что они по-прежнему будут добиваться деэскалации и восстановления стабильности в Красном море.

Следует отметить, что коалицию для защиты судоходства от хуситов в Красном море создали в декабре 2023 года. В состав объединения вошли более 20 стран, но реальные средства обороны против хуситов в виде кораблей и авиации в регионе имеют только США и Британия. Однако по одному фрегату позже отправить обещали Дания и Греция.

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