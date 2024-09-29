Хуситы запустили ракету в направлении аэропорта, где находился самолет Нетаньяху, – СМИ

Хуситы пытались атаковать ракетой аэропорт Израиля в момент прибытия премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху. Йеменские боевики заявили, что это было местью за ликвидацию лидера "Хезболлы".

Об этом сообщает издание The Times of Israel. Согласно обнародованной информации, это сделали намеренно до прибытия Нетаньяху из-за смерти Хасана Насраллы в пятницу, 27 сентября, во время удара по штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте.

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Хуситы атаковали аэропорт Израиля в момент прибытия Нетаньяху

Как пишет издание, лидер йеменских хуситов Абдул Малик аль-Хути заявил, что ракету класса "земля-земля", которую группа повстанцев выпустила в сторону района Тель-Авива, приурочили к высадке премьера Нетаньяху в Израиле.

ЦАХАЛ заявил, что ракета, которая была выпущена по меньшей мере через полчаса после того, как самолет Нетаньяху приземлился в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион, была сбита средствами противовоздушной обороны "за пределами страны".

Также Абдул Малик аль-Хути сказал, что смерть лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы "не будет напрасной". По его словам, его повстанцы, которых поддерживает Иран, улучшат свою эффективность после предыдущих ракетных ударов и ударов беспилотников по Израилю.

Эти большие жертвы и большая несправедливость не будут напрасными,

– сказал лидер хуситов.

К слову, накануне Нетаньяху заявил, что решение о ликвидации лидера террористической группировки "Хезболла" Хасана Насраллы он принял ради возвращения домой жителей севера страны, которых эвакуировали из-за обстрелов с территории Ливана.