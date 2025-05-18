Йеменские хуситы атаковали баллистикой Израиль: удалось ли сбить ракету
- Йеменские хуситы запустили баллистическую ракету на Израиль ночью 18 мая; сирены раздавались в центральных регионах страны.
- Воздушную цель обезвредили силы ПВО, обошлось без пострадавших и разрушений.
Ночью воскресенья, 18 мая, Израиль зафиксировал в направлении своей территории запуск ракеты из Йемена. В центральных регионах раздавалась тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦАХАЛ и The Times of Israel. ПВО удалось обезвредить вражескую цель.
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Что известно об атаке
О запуске хуситами ракеты израильские военные сообщили в 01:57: "ЦАХАЛ идентифицировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают для перехвата угрозы".
Кроме того, жителей предупредили заблаговременно с помощью телефонных оповещений. Обошлось без пострадавших и разрушений.
С 18 марта, с тех пор как ЦАХАЛ возобновил наступление против ХАМАСа в секторе Газа, хуситы в Йемене запустили по Израилю 35 баллистических ракет и по меньшей мере 10 беспилотников,
– отметили в The Times of Israel.
Напомним, накануне США и йеменские хуситы договорились о прекращении огня при посредничестве Омана. Дональд Трамп 6 мая заявил о "капитуляции" группировки, которая якобы пообещала не атаковать американские корабли.