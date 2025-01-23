В первые дни своего президентства лидер США Дональд Трамп подписал очередной указ. Так, он поставил подпись под документом, который запускает процесс признания йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) иностранной террористической организацией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Белого дома.

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Трамп подписал указ о признании хуситов террористами

В документе указывается, что при поддержке иранского Корпуса стражей исламской революции "Кудс" хуситы с 2023 года десятки раз обстреливали корабли ВМС США.

После силового захвата большинства йеменских населенных пунктов законным йеменским правительством в 2014-2015 годах хуситы совершили нападения на гражданскую инфраструктуру. В частности атаки на гражданские аэропорты в Саудовской Аравии, атаки на Объединенные Арабские Эмираты в январе 2022 года, а также более 300 снарядов, выпущенных по Израилю с октября 2023 года.

В сообщении Белого дома говорится, что хуситы также атаковали коммерческие суда прошел через Баб-эль-Мандеб более 100 раз, убив по меньшей мере четырех гражданских моряков и заставив часть морского коммерческого транспорта Красного моря изменить маршрут, что способствовало глобальной инфляции.

Деятельность хуситов угрожает безопасности американского гражданского населения и персонала на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших региональных партнеров и стабильности мировой морской торговли,

– указывается в указе.

Отмечается, что в течение 30 дней с даты подписания указа, государственный секретарь после консультаций с директором Национальной разведки и министром финансов должен представить президенту доклад об определении "Ансар Аллах" иностранной террористической организацией.