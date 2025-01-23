Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Білого дому.

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Трамп підписав указ про визнання хуситів терористами

У документі вказується, що за підтримки іранського Корпусу вартових ісламської революції "Кудс" хусити з 2023 року десятки разів обстрілювали кораблі ВМС США.

Після силового захоплення більшості єменських населених пунктів законним єменським урядом у 2014-2015 роках хусити здійснили напади на цивільну інфраструктуру. Зокрема атаки на цивільні аеропорти в Саудівській Аравії, атаки на Об'єднані Арабські Емірати в січні 2022 року, а також понад 300 снарядів, випущених по Ізраїлю з жовтня 2023 року.

В повідомленні Білого дому ідеться, що хусити також атакували комерційні судна пройшов через Баб-ель-Мандеб понад 100 разів, убивши щонайменше чотирьох цивільних моряків і змусивши частину морського комерційного транспорту Червоного моря змінити маршрут, що сприяло глобальній інфляції.

Діяльність хуситів загрожує безпеці американського цивільного населення і персоналу на Близькому Сході, безпеці наших найближчих регіональних партнерів і стабільності світової морської торгівлі,

– вказується в указі.

Зазначається, що протягом 30 днів від дати підписання указу, державний секретар після консультацій із директором Національної розвідки та міністром фінансів має подати президенту доповідь про визначення "Ансар Аллах" іноземною терористичною організацією.