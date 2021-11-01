Хуситы запустили 2 ракеты по мечети в Йемене: погибли 29 человек

Хуситы запустили 2 баллистических ракеты. Они попали в мечеть и религиозную школу в йеменском городе Мариба. Погибли 29 гражданских.

Хуситы выпустили 2 ракеты в мирных жителей

О трагедии сообщил министр информации страны. Среди погибших и пострадавших есть дети и женщины. Нападение произошло вечером 31 октября.

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По информации ООН, из-за обострения боевых действий между правительственными силами и хуситами в Марибе пришлось эвакуировать около 10 тысяч человек. Организация требует создания гуманитарного коридора для помощи.

В ООН отметили также, что война в Йемене повлекла за собой крупнейший гуманитарный кризис в мире. Около 16 миллионов человек погибли от голода, ведь хуситы запретили импорт в районы, которые они контролируют.

Ситуация в Йемене: что нужно знать

В 2014 году присоединенные к Ирану хуситы изгнали поддерживаемое Саудовской Аравией правительство из столицы Саны.

При этом хуситы заявляют, что якобы борются с коррумпированной системой и иностранной агрессией.

Коалиция сил во главе с Эр-Риядом вмешалась в Йемен еще в марте 2015 года. С тех пор в Йемене идет гражданская война между сторонниками президента Хади и повстанцами-хуситами.

В октябре 2021 года хуситы заявили, что они захватили новую территорию в богатых энергией провинциях Шабва и Мариб. Это может усугубить международные миротворческие усилия.