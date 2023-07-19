Гонка резервов в России достигает драматического апогея: что будет дальше

У меня недавно спрашивали о резервах противника, готовых к вводу в бой, которыми распоряжается непосредственно генштаб России. Так вот, для понимания уровня "резервного напряжения" приведу несколько цифр по российским резервам.

Где сконцентрированы российские резервы

Итак, у россиян есть:

личного состава – 41,5 тысячи бойцов;

танков – 62 единицы;

боевых бронированных машин всех категорий – 192;

артиллерийских систем – 124;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – всего 13;

тактических\оперативно-тактических ракетных комплексов (ТРК\ОТРК) – 14 единиц.

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По сути это означает, что в распоряжении вражеского генштаба на случай "оперативного прорыва" есть резервы численностью в недоукомплектованный армейский корпус. Более или менее боеспособными в нем являются "условно-расчетными" 2 танковых батальона, 6 мотострелковых и 3–4 артиллерийских дивизиона, 1 реактивный дивизион и 2 ракетных дивизиона. Остальные – территориальные войска и "стрелковые" части и подразделения мобилизационного резерва.

Это не те силы и средства, которыми реально купировать оперативно-тактический прорыв войск противника, стремительно превращающийся в оперативно-стратегический.

Очевидно, что такое положение сложилось не само по себе и явно не случайно. Скорее всего, командование войск противника было вынуждено большую часть своих оперативных и стратегических резервов либо уже ввести в дело, либо они находятся сейчас на этапе оперативного развертывания на определенных направлениях (Купянский, Лиманский, Авдеевский, Запорожский и Краматорский).

На самом деле, основная масса российских резервов сконцентрирована не на стратегическом, как на оперативных уровнях. Дело в том, что у российского командования уровня оперативных группировок войск в загашнике, безусловно, еще есть, кроме вышеуказанных войск, собственные резервы оперативного уровня. Причем по объему они вполне сравнимы с генштабовскими.

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Например, в ГВ "Восток" еще где-то бродят по меньшей мере 2 мотострелковые бригады, в ГВ "Запад" есть еще целая мотострелковая дивизия. Это касается формально не резервного компонента уровня генштаба, а действующих войск. Однако в реальности это и есть резерв "первой очереди".

Кто рассудит россиян

Насколько я понимаю, так называемая "гонка резервов" уверенно приближается к своему драматическому апогею. Обе стороны очень хорошо осознали смысл пословицы о том, что "лишняя соломинка ломает хребет верблюда". Однако обе надеются на то, что эта соломинка будет именно их.

Насколько нам известно, сейчас в целом ряде органов военного управления российских войск идут довольно оживленные дискуссии по поводу оправданности привлечения целого ряда резервных формирований (в частности, в южной операционной зоне).

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Одна часть управленцев считает, что это слишком поспешное решение, другая оправдывает его неустойчивостью передовых подразделений и их истощенностью (имеются в виду потери).

Я думаю, их рассудит украинское военное командование, которое очень хорошо овладело методологией под названием: "Рвется там, где тонко". Дело в том, что таких "тонких" направлений и участков у россиян намечается угрожающе много, а резервов для штопки этих дыр не так уж много.