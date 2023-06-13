Могут ли закончиться ракеты к системам Patriot: насколько рационально их использует Украина
Источник:УП
Для России системы Patriot стали буквально точкой кипения, оккупанты грезят их уничтожением. Именно поэтому враг увеличил интенсивность атак, поэтому возникает логичный вопрос: могут ли у Украины закончиться ракеты до Patriot.
На этот вопрос ответил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, этого не будет, потому что Украину поддерживают в проекте "Рамштайн" 50 стран мира.
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Всем миром будут Украине помогать, и ракетами к Patriot в частности. Вы ведь не думаете, что однажды дали Patriot с ракетами и на том все закончилось? Как самолеты, как артиллерия Himars, все нуждается в постоянных поставках из стран Запада,
– подчеркнул Юрий Игнат.
Спикер также отметил, что, несмотря на уверенность в поддержке, Украина пытается рационально использовать ракеты.
Patriot можно заряжать разными ракетами
По словам Игната, следует также понимать, что уникальность Patriot в том, что одна его пусковая установка может быть заряжена ракетами разного типа – более дешевыми, более дорогими, против баллистики.
Кроме того, Запад предоставляет Украине и ракеты к С-300 и "Букам", иначе они уже давно бы закончились.
Patriot в Украине: главное
- В конце мая системы ПВО Patriot вышли на боевое дежурство. Россияне, обезумев, стали чаще обстреливать территорию нашей страны в попытках уничтожить западные установки.
- После обстрела Киева 16 мая в России заявили, что уничтожили 5 пусковых установок Patriot.
- CNN сообщило, что на самом деле был поврежден только один из комплексов, ремонт провели, не снимая систему с боевого дежурства.
- 18 мая в Минобороны США заявили, что зенитно-ракетный комплекс Patriot, получивший повреждение во время ракетной атаки на Киев, был отремонтирован – он снова полностью в рабочем состоянии.