Могут ли закончиться ракеты к системам Patriot: насколько рационально их использует Украина

13 июня 2023, 09:21
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УП

Для России системы Patriot стали буквально точкой кипения, оккупанты грезят их уничтожением. Именно поэтому враг увеличил интенсивность атак, поэтому возникает логичный вопрос: могут ли у Украины закончиться ракеты до Patriot.

На этот вопрос ответил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, этого не будет, потому что Украину поддерживают в проекте "Рамштайн" 50 стран мира.

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Всем миром будут Украине помогать, и ракетами к Patriot в частности. Вы ведь не думаете, что однажды дали Patriot с ракетами и на том все закончилось? Как самолеты, как артиллерия Himars, все нуждается в постоянных поставках из стран Запада,
– подчеркнул Юрий Игнат.

Спикер также отметил, что, несмотря на уверенность в поддержке, Украина пытается рационально использовать ракеты.

Patriot можно заряжать разными ракетами

По словам Игната, следует также понимать, что уникальность Patriot в том, что одна его пусковая установка может быть заряжена ракетами разного типа – более дешевыми, более дорогими, против баллистики.

Кроме того, Запад предоставляет Украине и ракеты к С-300 и "Букам", иначе они уже давно бы закончились.

Patriot в Украине: главное

  • В конце мая системы ПВО Patriot вышли на боевое дежурство. Россияне, обезумев, стали чаще обстреливать территорию нашей страны в попытках уничтожить западные установки.
  • После обстрела Киева 16 мая в России заявили, что уничтожили 5 пусковых установок Patriot.
  • CNN сообщило, что на самом деле был поврежден только один из комплексов, ремонт провели, не снимая систему с боевого дежурства.
  • 18 мая в Минобороны США заявили, что зенитно-ракетный комплекс Patriot, получивший повреждение во время ракетной атаки на Киев, был отремонтирован – он снова полностью в рабочем состоянии.

Автор: Анастасія Лукашевська