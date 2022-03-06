Хватит верить в страшилки, – Арестович успокоил украинцев и возразил "массированный авианалет"

Российские войска продолжают использовать авиацию в войне против Украины, которую наша армия красиво подбивает. Пропагандисты через разные каналы запугивают украинцев "массовыми авианалетами".

Оперативные возможности российских войск далеки от массированных ударов

Успокоить украинцев решил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что каждый вечер объявляют "самый массовый налет", "финальный штурм" и даже участие лично Кадырова.

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Советник главы ОП призвал не верить в это, так как скоро будет 12-й день войны.

Сколько можно верить этим ужасам, которые оторваны от реальности, как Путин в бункере?

– написал Арестович.

Он добавил, что оперативные возможности российских войск далеки от массированных ударов и финальных штурмов.

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