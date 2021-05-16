В результате ракетных обстрелов Израиля погибли по меньшей мере 42 палестинца. На Донбассе ранения получил украинский военный. Максим Степанов не хочет добровольно уходить с поста министра. Украину накроют грозы и шквалы. Такими были главные новости 16 мая.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Смертоносный удар по Палестине

Источник: The Times of Israel

В воскресенье Израиль нанес мощный удар по Сектору Газа. Известно о 3 разрушенных зданиях в районе Эль-Рималь. В результате люди оказались под завалами. Их вытаскивали спасательные бригады и медики.

Что известно о пострадавших

По данным Министерства здравоохранения Сектора Газа, по меньшей мере 42 человека погибли. Большинство из них были членами одной большой семьи. Известно, что среди жертв – 8 детей и 12 женщин. Кроме того, погиб 1-летний ребенок, а еще 50 палестинцев получили ранения.



В результате обстрелов палестинцы оказались под завалами / Фото AFP

Обвал синагоги

В синагоге в израильском городе Гиват-Зеев обрушилась трибуна. Известно, что в тот момент в здании находились около 600 человек. По данным местных СМИ, пострадали по меньшей мере 50 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Расследованием трагедии займутся правоохранители.

Смотрите видео падения трибуны:

Теракт в Иерусалиме

У Дамасских ворот в Восточном Иерусалиме автомобиль наехал на толпу. В результате пострадали 6 правоохранителей, к счастью почти все они получили легкие травмы. Самого же злоумышленника "обезвредили".

Смотрите видео с места происшествия:

Раненый военный

Источник: штаб ООС

15 мая на Донбассе украинский военный получил ранение. Об этом в штабе Операции Объединенных сил сообщили 16 мая.

Пострадавшего бойца оперативно госпитализировали в медучреждение. Там медики оказали ему помощь и заявили, что жизни бойца уже ничего не угрожает. Военный находится в удовлетворительном состоянии.

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Боевики 16 раз нарушили тишину

Пророссийские боевики в течение суток стреляли из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и тому подобное. Горячо было возле Водяного, Песков, Новгородского, Широкино, Марьинки и еще нескольких населенных пунктов Донбасса.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

Будущие кадровые изменения в правительстве

Источник: "360 новостей"

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что министр здравоохранения Максим Степанов добровольно уходить в отставку отказался. В то же время во фракции увольнение министра поддерживают 95 – 99% нардепов.

Причина увольнения Степанова

За словами Арахамии, на инициативу отставить министра повлияли его менеджерские ошибки при организации процесса вакцинации. Все потому, что Украина получила препараты позже чем другие государства.

Лидер фракции также рассказал, что министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава Министерства экономики Сергей Петрашко добровольно уходят с должности. Поэтому новым министром экономики хотят назначить главу налоговой Алексея Любченко, а главой Мининфраструктуры – руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова.

Вопрос кадровых изменений рассмотрят в понедельник, 17 мая, в 19:00.

Обратите внимание! Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился в Верховную Раду с представлением уволить Степанова. Вероятным кандидатом на должность Степанова является Виктор Ляшко – главный санитарный врач Украины.

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Украину накроет непогода

Источник: ГСЧС

17 мая в Украине прогнозируют дожди, грозы и шквальный ветер. В южных и центральных областях может выпасть град. Мощные порывы ветра будут достигать скорости 15-20 метров в секунду. Спасатели предупреждают о и уровне опасности, желтый.

Метеорологическое предупреждение об опасности объявили на всей территории Украины. Потенциально угрожающие погодные условия прогнозируют во всех областях.

Пожарная опасность

Кроме того, на юге, центре, частично востоке, а также северо-западных и западных областях будет повышена пожарная опасность.

Несмотря на грозы и дожди, на востоке Украины температура воздуха будет достигать до +29 градусов.