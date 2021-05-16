Внаслідок ракетних обстрілів Ізраїлю загинули щонайменше 42 палестиців. На Донбасі поранення отримав український військовий. Максим Степанов не хоче добровільно йти з посади міністра. Україну накриють грози та шквали. Такими були головні новини 16 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Читайте також Поки що ми не чули позитивної реакції, – Кулеба про членство України в НАТО

Смертоносний удар по Палестині

Джерело: The Times of Israel

У неділю Ізраїль завдав потужного удару по Сектору Гази. Відомо про 3 зруйновані будівлі у районі Ель-Рімаль. Внаслідок цього люди опинилися під завалами. Їх витягували рятувальні бригади та медики.

Що відомо про постраждалих

За даними міністерства охорони здоров'я Сектора Гази, щонайменше 42 людини загинули. Більшість з них були членами однієї великої сім'ї. Відомо, що серед жертв – 8 дітей та 12 жінок. Крім того, загинула 1-річна дитина, а ще 50 палестинців отримали поранення.



Внаслідок обстрілів палестинці опинилися під завалами / Фото AFP

Обвал синагоги

У синагозі в ізраїльському місті Гіват-Зеєв обвалилася трибуна. Відомо, що у той момент в будівлі перебували близько 600 людей. За даними місцевих ЗМІ, постраждали щонайменше 50 людей, 10 з них перебувають у важкому стані. Розслідуванням трагедії займуться правоохоронці.

Дивіться відео падіння трибуни:

Теракт у Єрусалимі

Біля Дамаських воріт у Східному Єрусалимі автомобіль наїхав на натовп. Внаслідок цього постраждали 6 правоохоронців, на щастя майже всі вони отримали легкі травми. Самого ж зловмисника "знешкодили".

Дивіться відео з місця події:

Поранений військовий

Джерело: штаб ООС

15 травня на Донбасі український військовий отримав поранення. Про це у штабі Операції Об'єднаних сил повідомили 16 травня.

Постраждалого бійця оперативно госпіталізували у медзаклад. Там медики надали йому допомогу і заявили, що життю воїна вже нічого не загрожує. Військовий перебуває у задовільному стані.

Важливо Загинув від кулі снайпера: на Чернігівщині попрощалися з військовим Колесником

Бойовики 16 разів порушили тишу

Проросійські бойовики впродовж доби стріляли з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї тощо. Гаряче було біля Водяного, Пісків, Новгородського, Широкиного, Мар'їнки та ще кількох населених пунктів Донбасу.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Майбутні кадрові зміни в уряді

Джерело: "360 новин"

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов добровільно йти у відставку відмовився. Водночас у фракції звільнення міністра підтримують 95 – 99% нардепів.

Причина звільнення Степанова

За словами Арахамії, на ініціативу відставити міністра вплинули його менеджерські помилки при організації процесу вакцинації. Все тому, що Україна отримала препарати пізніше ніж інші держави.

Лідер фракції також розповів, що міністр інфраструктури Владислав Криклій та очільник Міністерства економіки Сергій Петрашка добровільно йдуть з посади. Тому новим міністром економіки хочуть призначити голову податкової Олексія Любченка, а очільником Мінінфраструктури – керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова.

Питання кадрових змін розглянуть у понеділок, 17 травня, о 19:00.

Україну накриє негода

Джерело: ДСНС

17 травня в Україні прогнозують дощі, грози та шквальний вітер. У південних та центральних областях може випасти град. Потужні пориви вітру сягатимуть швидкості 15 – 20 метрів на секунду. Рятувальники попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.

Метеорологічне попередження про небезпеку оголосили на всій території України. Потенційно загрозливі погодні умови прогнозують у всіх областях.

Пожежна небезпека

Крім того, на півдні, центрі, частково сході, а також північно-західних та західних областях буде підвищена пожежна небезпека.