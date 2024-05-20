Организатор репрессий в Иране и сторонник России: биография погибшего президента Ибрахима Раиси

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Черный лебедь в горах: как погиб Раиси

Днем 19 мая 2024 года внезапно исчез вертолет Ми-171 российского производства, на котором высшее руководство Ирана возвращалось из Азербайджана. В частности, на борту был президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел страны Хосейн Амир-Абдоллахиан, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, аятолла Мохаммад Али Але-Хашем, представитель лидера Исламской революции в провинции Восточный Азербайджан и еще несколько человек.

Сначала иранские СМИ сообщили, что ничего страшного не произошло, но впоследствии это сообщение исчезло и власти Ирана призвали готовиться к плохим новостям. Поскольку сами иранцы не имели ресурсов для поисковой операции, они обратились за помощью к Турции. Та предоставила соседям поисковые вертолеты и задействовала беспилотники.

В итоге именно турецкий Akinci производства компании "Байрактар" уже ночью нашел место авиакатастрофы в густом лесу в провинции Ирана Восточный Азербайджан. Спасатели, первыми прибывшие туда, лишь подтвердили, что в результате падения вертолета никто не выжил. Таким образом, официально подтвердили смерть 63-летнего Ибрахима Раиси.

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Мясник в социальном лифте: что известно о Раиси

Ибрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в районе Ноган на северо-востоке страны. Отец будущего политика умер, когда ему было всего 5 лет. О молодых годах Ибрахима Раиси почти ничего неизвестно, а большинство фактов, представленных в официальной биографии, вызывают сомнения.

Так, сам Раиси утверждал, что имеет степень доктора частного права в Университете Мотахари, однако доказательств этому нет. Зато известно, что Раиси учился в нескольких религиозных школах, был учеником авторитетных аятолл. Это дало ему право объявить и себя самого аятоллой во время президентской кампании 2021 года.

Скорее всего, ученой степени у Раиси не было, а своим карьерным успехам на первом этапе он обязан турбулентным событиям в Иране.

В 1978 году в стране произошла консервативная Исламская революция, в результате которой в Иране утвердился террористический режим. Власть захватили религиозные фанатики во главе с аятоллой Хомейни, который провозгласил себя верховным лидером (рахбаром). Тогда все сферы жизни стали подконтрольны религиозным лидерам шиитского Ирана – аятоллам, а прочность их власти обеспечивало милитарное образование Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Революция запустила большой социальный лифт, которым удачно воспользовался Ибрахим Раиси.

В 1981 году молодого кади (исламского юриста) новый правящий режим назначил прокурором города Караджа. Через несколько месяцев Раиси доверили еще один город, а затем – целую провинцию Хамадан.

Уже в возрасте 25 лет он стал заместителем прокурора столицы Ирана – Тегерана. На этой должности Раиси показал себя жестоким и верным псом режима. Он был предан аятоллам и считался протеже КСИР.

В столице Ирана Раиси быстро стал приближенным к первому лицу – аятоллы Хомейни и выполнял его личные распоряжения, не гнушаясь замазать руки кровью. Это были времена войны с Ираком и режиму были нужны люди, не имеющие жалости и готовые пойти на любое преступление. Так, в 1988 году Раиси был одним из организаторов массовых расстрелов политических оппонентов режима исламских фанатиков-аятолл. За это он попал под санкции США, а еще – получил от народа прозвище "Мясник".

Фаворит аятолл: как Раиси шел к власти в Иране

Неудивительно, что дальше карьера Раиси стремительно пошла вверх – он стал главой Генеральной инспекционной организации Ирана и первым заместителем главы судебной власти. Карьерному росту Раиси не помешала даже смерть аятоллы Хомейни, ведь его преемник – аятолла Хаменеи – также был благосклонен к Раиси.

В 2014 году его назначили генеральным прокурором Ирана. В настоящее время иранское общество уже давно было расколото, а власть своей неадекватностью навлекла на страну рекордные санкции (Иран долго удерживал первенство по санкциям в мире, пока в 2022 году это сомнительное лидерство не взяла Россия). Поэтому власть в Иране была непопулярной и держалась исключительно на военной силе и репрессиях. За последние снова отвечал прокурор Раиси.

Для КСИР и аятолл это было то, что надо. В 2017 году Раиси впервые баллотировался на пост президента Ирана, но проиграл действующему тогда президенту Рухани (38% против 58,5%). Хотя пост президента Ирана считается номинальным, поскольку власть принадлежит верховному религиозному лидеру – рахбару, а также параллельным вооруженным силам – КСИР, это не совсем так, ведь светский лидер имеет определенные административные и бюрократические возможности. Кроме того, именно президент представляет страну за рубежом, а потому может проводить ограниченную, но собственную политику.

Именно этим занимался Рухани – он был относительно либеральным (по сравнению с другими иранскими лидерами), а потому это не могло нравиться аятолле Хаменеи и КСИР. Они решили убрать "либералов" от власти и осуществить некую консервативную революцию. Ее наконечником стал именно Раиси.

Слуга КСИР и почти друг Путина: каким президентом был Раиси

После поражения в 2017 году он не поздравил Рухани с победой и ушел в оппозицию, в 2019 году аятолла Хаменеи назначил своего фаворита председателем судебной власти Ирана. В 2021 году он во второй раз выставил свою кандидатуру и победил с результатом 72,35% уже в первом туре. Стоит отметить, что выборы в Иране традиционно непрозрачные, контролируемые и обычно управляемые.

Поэтому, итоги президентской кампании – КСИР выбрали, кого хотели, преодолев внутреннюю оппозицию. Большая часть иранцев решили участия в этой фикции не принимать и президентские выборы-2021 продемонстрировали наименьшую явку в истории страны.

Внешняя политика Ирана во времена Раиси – еще больше ненавидеть Израиль, еще больше дружить с Китаем. На время президентства Раиси пришлось и сближение Ирана с Россией. Когда Москва оказалась в международной изоляции, Иран поддержал Россию и объявил ее террористический режим дружественным (это дало основания говорить о формировании новой версии "оси зла").

Именно Иран активно стал помогать агрессору оружием и товарами двойного назначения. От Ирана россияне получили снаряды, военную экипировку, а самое главное – дроны-камикадзе типа "Шахед", что наделали немало бед в Украине. Таким образом, на руках иранской власти немало крови не только собственного народа, но и украинцев.

По иронии судьбы, 19 мая 2024 года, когда уже было известно о катастрофе вертолета президента Ирана, в Россию прибыл очередной иранский военный транспортник.

Пока аятолла Хаменеи находился в тени, лицом процесса сближения двух террористических режимов выступал именно Раиси. Его встречи с Путиным стали регулярными – они встречались в Анкаре и Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества (июль 2022 года, тогда же Путин летал в Тегеран). Также Раиси дважды летал к Путину в Москву, в последний раз – в декабре 2023 года.

На посту президента Раиси полностью поддержал наступление иранских консерваторов на зародыши гражданского общества в стране, часто даже был большим радикалом, чем аятолла Хаменеи. Он выступал за отмену любых демократических свобод, активно продвигал еще большую исламизацию образования, активно загонял женщин на кухни и очень расстраивался, что они этого не хотят делать, а некоторые даже не желают прятать лицо на улицах.

Таким образом он, очевидно, демонстрировал не только приверженность к рахбару престарелому, но и желание занять его место, чтобы получить реальную власть. Некоторые эксперты даже прямо называли Раиси претендентом на пост верховного лидера, однако, судьба имела собственные планы. 19 мая 2024 года 63-летний Раиси погиб, а 85-летний Хаменеи остался жить.