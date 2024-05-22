Тысяч людей вышли на улицы Тегерана: в Иране начались похороны президента Раиси
Источник:The Times Of Israel
В Иране началась церемония похорон президента Ибрагима Раиси и других высокопоставленных чиновников. Похоронная процессия началась во вторник, 21 мая, в городе Тебриз.
Напомним, что церемония похорон президента Раиси продлится до 23 мая. Само же захоронение состоится в четверг в полдень в городе Мешхед.
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Как проходит похоронная процессия
В Тегеране десятки тысяч иранцев собираются на улицах, чтобы присоединиться к похоронным процессиям президента Ибрагима Раиси и других высокопоставленных, погибших в результате аварии вертолета.
Тысячи иранцев вышли на улицы / Фото Press TVОбратите внимание! Церемонию похорон президента Ибрагима Раиси можно посмотреть вживую.
В центре города люди с портретами Раиси собираются возле Тегеранского университета, где верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проведет молитву за погибших.
Люди собрались с портретами Раиси / Фото AFP
Покойного президента приветствуют как "мученика служения", а другие "прощаются со слугой обездоленных". Жители получили телефонные сообщения с призывом "прибыть на похороны мученика служения".
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По данным государственных СМИ, планируется, что процессии, в которых будут участвовать иностранные высокопоставленные лица, стартуют от Тегеранского университета и завершатся на большой площади Энгелаб в центре города.
Гибель Ибрагима Раиси: кратко
- 19 мая стало известно о падении вертолета, на котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси, который возвращался из Азербайджана. В течение длительного времени спасательные службы не могли найти летательный аппарат из-за непогоды.
- Впрочем, уже 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури объявил о гибели президента Раиси и его делегации в результате аварии вертолета.
- После смерти президента Ирана обязанности главы государства временно будет исполнять первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер.