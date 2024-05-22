Тысяч людей вышли на улицы Тегерана: в Иране начались похороны президента Раиси

В Иране началась церемония похорон президента Ибрагима Раиси и других высокопоставленных чиновников. Похоронная процессия началась во вторник, 21 мая, в городе Тебриз.

Напомним, что церемония похорон президента Раиси продлится до 23 мая. Само же захоронение состоится в четверг в полдень в городе Мешхед.

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Как проходит похоронная процессия

В Тегеране десятки тысяч иранцев собираются на улицах, чтобы присоединиться к похоронным процессиям президента Ибрагима Раиси и других высокопоставленных, погибших в результате аварии вертолета.

Тысячи иранцев вышли на улицы / Фото Press TV

Церемонию похорон президента Ибрагима Раиси можно посмотреть вживую

В центре города люди с портретами Раиси собираются возле Тегеранского университета, где верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проведет молитву за погибших.

Люди собрались с портретами Раиси / Фото AFP

Покойного президента приветствуют как "мученика служения", а другие "прощаются со слугой обездоленных". Жители получили телефонные сообщения с призывом "прибыть на похороны мученика служения".

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По данным государственных СМИ, планируется, что процессии, в которых будут участвовать иностранные высокопоставленные лица, стартуют от Тегеранского университета и завершатся на большой площади Энгелаб в центре города.

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