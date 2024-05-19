Президент Ирана Раиси, вероятно, попал в авиакатастрофу: он летел на российском Ми-171

Днем, 19 мая, вертолет, который перевозил президента Ирана Ибрагима Раиси, потерпел крушение на северо-западе страны. Интересно, что это был российский борт Ми-171.

Об этом сообщают местные СМИ. В то же время отмечается, что сейчас спасатели пытаются добраться до вертолета. Предварительно, этот процесс осложняют неблагоприятные погодные условия.

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Что известно об инциденте

AP пишет, что по состоянию на сейчас нет никакой информации о том, что произошло с бортом, а также о том, кто именно находился на нем. Полуофициальные информационные агентства по-разному объясняли то, что происходит.

Раиси находился в Азербайджане в воскресенье с утра, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу. Эта дамба третья, которую обе страны построили на реке Арас.

По словам чиновников, на которых ссылается иранское информагентство IRIB, спасатели до сих пор пытаются добраться до места аварии. Тяжелые погодные условия и сильный туман усложнили работу.

Согласно некоторым обнародованным данным, это случилось в районе азербайджанского города Джульфа. Президент Ирана как раз возвращался из Азербайджана, где встречался с президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Reuters, в аварию попал один из трех вертолетов в кортеже Раиси. По состоянию на сейчас детали инцидента остаются неточными, подробности относительно этой ситуации выясняют.

В частности, агентство Tasnim отмечает, что один из приближенных президента Ирана вышел на связь через спутниковую связь. Кроме Раиси, в вертолете находились еще несколько официальных лиц, в частности министр иностранных дел Ирана.

Как сообщает телеканал Иранского киберкорпуса на TG, президентский вертолет был вынужден приземлиться из-за плохой погоды, и президенту страны ничего не угрожает. Еще два вертолета воздушной колонны благополучно прибыли к месту назначения.

Поэтому заметим, что пока точно неизвестно, был ли президент Ирана именно на этом борту.

Обновлено. Согласно данным агентства Mehr, президент Ирана Раиси в порядке, он едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз.

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