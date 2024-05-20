В Украине хотели увидеть охлаждение отношений Ирана и России, чтобы Тегеран не помогал Москве. Это 24 Каналу отметил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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"Хотелось бы увидеть отход от сотрудничества с Россией прежде всего. Для Украины было бы гораздо удобнее и выгоднее, чтобы с Россией эта кооперация уменьшилась. Чтобы не поставлялась электроника к "Шахедам", баллистические ракеты, о которых ранее говорили, что Иран может теоретически поставить в Россию", – сказал он.

Охлаждение отношений Ирана и России

Иван Ступак отметил, что у кремлевского диктатора Владимира Путина были тесные отношения с Ираном. Однако прежде всего это было связано с тем, что Кремль платил Тегерану хорошие деньги.

Все банально. Деньги, наличные. "Есть наличные – работаем, нет денег – ищите деньги, а потом приходите". Все было довольно просто. Думаю, что в России они над этим сожалеют,

– подчеркнул он.

Гибель президента Ибрагима Раиси не изменит режим в Иране. Ведь какие бы потрясения не были в Иране, режим остается неизменным уже много лет. Однако хотелось бы увидеть отмежевание Тегерана от России или охлаждение этих отношений.

"Россия, вероятнее всего, адаптируется и сможет сама изготавливать те комплектующие, которые ранее шли из Ирана. Но это займет определенный период времени. Возможно, мы сможем выиграть то время, пока не будет таких массированных обстрелов с использованием беспилотников, сможем подтянуть нашу противовоздушную оборону, улучшить ее", – предположил экс-сотрудник СБУ.

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