В Украине хотели увидеть охлаждение отношений Ирана и России, чтобы Тегеран не помогал Москве. Это 24 Каналу отметил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
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"Хотелось бы увидеть отход от сотрудничества с Россией прежде всего. Для Украины было бы гораздо удобнее и выгоднее, чтобы с Россией эта кооперация уменьшилась. Чтобы не поставлялась электроника к "Шахедам", баллистические ракеты, о которых ранее говорили, что Иран может теоретически поставить в Россию", – сказал он.
Охлаждение отношений Ирана и России
Иван Ступак отметил, что у кремлевского диктатора Владимира Путина были тесные отношения с Ираном. Однако прежде всего это было связано с тем, что Кремль платил Тегерану хорошие деньги.
Все банально. Деньги, наличные. "Есть наличные – работаем, нет денег – ищите деньги, а потом приходите". Все было довольно просто. Думаю, что в России они над этим сожалеют,
– подчеркнул он.
Гибель президента Ибрагима Раиси не изменит режим в Иране. Ведь какие бы потрясения не были в Иране, режим остается неизменным уже много лет. Однако хотелось бы увидеть отмежевание Тегерана от России или охлаждение этих отношений.
"Россия, вероятнее всего, адаптируется и сможет сама изготавливать те комплектующие, которые ранее шли из Ирана. Но это займет определенный период времени. Возможно, мы сможем выиграть то время, пока не будет таких массированных обстрелов с использованием беспилотников, сможем подтянуть нашу противовоздушную оборону, улучшить ее", – предположил экс-сотрудник СБУ.
Погиб президент Ирана Раиси: главное
- В воскресенье, 19 мая, сообщили о падении вертолета, на котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси. Он летел из Азербайджана. Долгое время не могли найти авиасудно, в частности, из-за плохой погоды.
- Первым полуофициальное информационное агентство правительства Ирана Mehr заявило утром 20 мая, что вертолет с президентом Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хусейном Амиром-Абдуллахианом разбился в густом лесу на востоке Азербайджана. Объявили, что все пассажиры вертолета погибли.
- Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщение о гибели президента Раиси и его делегации из 8 человек при крушении вертолета.
- Обломки вертолета Ибрагима Раиси, который разбился 19 мая в горах на севере страны, нашли. Поисковики сообщили, что все тела также найдены, а спасательная операция официально завершилась.
- После гибели президента Ирана исполнять его обязанности будет Мохаммад Мохбер. Это первый вице-президент страны. Согласно Конституции Ирана, в течение 50 дней должны состояться внеочередные президентские выборы.