Идеальная работа: Воздушные силы отчитались о работе во время ночной атаки

Ночью 25 августа Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Враг атаковал ракетами воздушного и морского базирования из акваторий Черного и Азовского морей, а также запустил БПЛА типа Shahed 136/131.

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Уничтожено 5 из 5 целей: детали атаки

В направлении Южных областей из самолетов Су-34 враг выпустил 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из Черного моря и две крылатые ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля из Азовского моря.

Также был зафиксирован пуск одного ударного БПЛА типа "Шахед" из направления Приморско-Ахтарск.

Все 5 целей уничтожены силами и средствами Воздушных сил. Ракеты – в пределах Одесской, ударный БПЛА – в Днепропетровской области,

– говорится в сообщении.

Работа ПВО ночью во время атаки врага / Инфографика Воздушных сил

Ночная атака: что известно

В ночь на пятницу, 25 августа, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. О звуках взрывов сообщалось в Одессе и Запорожье.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что около полуночи с применением тактической авиации над Черным морем враг выпустил 2 ракеты в направлении одного из портов. Отмечал, что Силы противовоздушной обороны уничтожили ракеты над морем.