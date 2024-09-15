Идея с Курском была рискованной, но правильной, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что идея с Курском была рискованной, однако правильной. Задачей украинских было перетянуть на это направление российские силы с фронта.

Об этом глава государства заявил в новом интервью для программы GPS Фарида Закарии на CNN, информирует 24 Канал. Он также очертил ситуацию на фронте, которая предшествовала идее наступления на Курщину.

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"У нас была очень тяжелая ситуация. Прежде всего на Востоке, Харьковской области, Донбассе: Угледар, Покровск,Мирноград. Люди знают только о Покровске... но так, ситуация была сложной. И они (россияне) двигались очень быстро", –заявил Зеленский.

Враг наступал слишком быстро

Он объяснил, что оккупантам удавалось быстро продвигаться прежде всего потому, что украинские военные не имели достаточно оснащения, чтобы отражать атаки врага.

"Не имеет значения, сколько бригад стоит на одном направлении, если половина из них, не оснащены. Вы просто теряете очень много людей. Вы теряете людей, потому что они не обеспечены бронетехникой, артиллерийскими снарядами", – добавил президент.

Разница в снарядах: 1 к 12

По словам Зеленского, если сравнивать количество, то Россия использовала 12 снарядов, тогда как украинские защитники – один.

Конечно, идея с Курском – была рискованной! Это правда. Мы это понимали, идея заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы. И я думаю, это была правильная идея,

– отметил Зеленский.

И это, как считает президент дало свои результаты. Сейчас разница в применении снарядов на поле боя – 1 к 2,5.

"Я считаю, что это успех. Успех той части операции, которая называется Курск", – добавил Владимир Зеленский.

Справка. В Курской области уже более месяца продолжается операция ВСУ. За это время Россия перебросила в Курск из Украины 60 тысяч военных.