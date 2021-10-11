Идем в унисон, – в Кремле поддержали статью Медведева об Украине
Источник:24 канал
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал статью, где упомянул Украину. В Кремле считают, что этот материал – очень важный.
В частности там отметили, что в этой публикации наконец все якобы "назвали своими именами". Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Песков: Перспективы не просматриваются
По его словам, между Украиной и Россией якобы постоянно происходят трудности в диалоге. Украинские партнеры якобы не выполняют предварительные договоренности.
В этом плане все, что написал Дмитрий Анатольевич, идет в унисон с тем, что в разных формулировках озвучивали на разных уровнях,
– подчеркнул Песков.
Также он сказал, что в установлении контактов с нашим государством перспектив пока не видно.
"Модальности не меняются. Не меняется статус по выполнению предыдущих договоренностей. В этом контексте, конечно, какие-то перспективы не просматриваются, хотя готовность как таковая президентом неоднократно декларировалась", – сказал он.Напомним! Медведев опубликовал в газете "Коммерсантъ" статью "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" с подзаголовком "Пять коротких полемических тезисов".
Кстати, Медведев уже не впервые опубликовал подобную статью. Предыдущий материал он написал в конце 2014 года. Но эксперты считают ту публикацию достаточно мягкой.
О чем говорится в статье
- Эту статью опубликовали в день, когда в Москву с визитом прибывает заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая занимается украинскими вопросами.
- В материале Медведев заявил, что считает бессмысленными и вредными контакты с действующим руководством Украины.
- Он пожаловался, что украинские партнеры России якобы постоянно врут и не выполняют своих решений.
- Также Медведев считает, что стоит дождаться "вменяемого руководства" Украины.