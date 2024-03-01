Возвращение из забвения тех, кто отдал жизнь в бою: сколько тел защитников удалось идентифицировать

По состоянию на начало марта 2024 года удалось идентифицировать более 2 800 тел и их фрагментов погибших защитников. В то же время поиск родных павших бойцов неустанно продолжается.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец 1 марта прокомментировал болезненный вопрос идентификации тел павших воинов во время встречи с членами семей погибших. Он отметил важность процесса поиска родных, ведь герои должны быть должным образом похоронены.

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Идентификация защитников – приоритет государства

Лубинец отметил, что некоторые тела защитников еще не возвращены Украине, но процесс репатриации активно ведется. Он также выразил обеспокоенность относительно продолжительности идентификации и уже обращался в Минздрав с предложениями по оптимизации этого процесса.

Украина максимально заинтересована в том, чтобы вернуть тела погибших наших воинов. Родные имеют полное право отдать дань уважения погибшим,

– подчеркнул омбудсмен.

Во время встречи с представителями власти члены семей погибших получили информацию о времени, необходимом для идентификации тел, системе оповещения, а также о работе базы ДНК.

Забор ДНК-образцов у родственников пропавших без вести, которые находятся за рубежом, был продлен. Для регистрации на сдачу ДНК необходимо заполнить заявку и отправить ее на этот электронный адрес –. Процедуру можно пройти в семи странах, адреса подразделений которых доступны по ссылке

Украина продолжает борьбу не только на фронте, но и в возвращении каждого героя к своей семье. Это вопрос национального значения и чести, который объединяет украинское общество в стремлении почтить память каждого, кто отдал жизнь за свободу и независимость страны.

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Недавно президент Украины озвучил, сколько украинских военных погибло на большой войне против России. По его словам, речь идет о 31 тысяче солдат, которые отдали свою жизнь за наше государство после 24 февраля 2022 года.

Эта цифра не включает защитников, которые были тяжело ранены или пропали без вести, – а они также являются частью общего числа потерь Сил обороны.

В то же время, как понятно из официальной риторики Генштаба, главная задача для Украины сейчас – сохранять жизнь как можно большего количества бойцов. Именно поэтому, кстати, украинское командование отдало приказ об отступлении из Авдеевки 17 февраля 2024 года.