"Идет слом системы наступления России": у Зеленского уточнили ситуацию с контрнаступлением

Долгожданное контрнаступление ВСУ имеет целью окончательно выбить врага с нашей земли. Однако следует относиться к нему не как к одному действию, которое произошло в какой-то день в определенное время.

Мы постепенно увеличиваем интенсивность действий, происходящих на линии фронта. В последние недели Украина увеличивает количество обстрелов тылового обеспечения российской армии, тестирует возможности оборонной системы России. Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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По сути, для нас контрнаступление – это в целом большое количество событий: и накопление ресурса, и определенные действия по уничтожению складов оперативного и даже тактического уровня, и определенные действия на Бахмутском направлении,

– подчеркнул Подоляк.

Поэтому можно говорить о сломе системы наступления России, которое она анонсировала с декабря, а также интенсификации определенных действий ВСУ по уничтожению резервов и ресурсов вражеской армии.

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