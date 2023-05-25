"Идет слом системы наступления России": у Зеленского уточнили ситуацию с контрнаступлением
Долгожданное контрнаступление ВСУ имеет целью окончательно выбить врага с нашей земли. Однако следует относиться к нему не как к одному действию, которое произошло в какой-то день в определенное время.
Мы постепенно увеличиваем интенсивность действий, происходящих на линии фронта. В последние недели Украина увеличивает количество обстрелов тылового обеспечения российской армии, тестирует возможности оборонной системы России. Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Заметьте Данилов рассказал, повлияют ли события на Белгородщине на контрнаступление ВСУ
По сути, для нас контрнаступление – это в целом большое количество событий: и накопление ресурса, и определенные действия по уничтожению складов оперативного и даже тактического уровня, и определенные действия на Бахмутском направлении,
– подчеркнул Подоляк.
Поэтому можно говорить о сломе системы наступления России, которое она анонсировала с декабря, а также интенсификации определенных действий ВСУ по уничтожению резервов и ресурсов вражеской армии.
ГУР призывает не обсуждать контрнаступление
- Украинцы с нетерпением ждут контрнаступательных действий нашей армии и постоянно обсуждают это в сети. В украинской разведке считают такую активность неуместной.
- По словам спикера ГУР МО Андрея Юсова, Силы обороны продолжат освобождать свои территории и, собственно, непрерывно делают это "на разных этапах по всей линии фронта".
- Юсов сравнил масштабы дискуссии о контрнаступлении с песней Мюсли UA и Матвия Бруса, завирусившейся в социальных сетях накануне Пасхи. Он немного переделал название этого трека с учетом современных реалий.
- "До недавнего времени у нас самая популярная песня была "Скоро уже будет Пасха". Ну сейчас актуально, что "Скоро уже будет наступление", – отметил спикер.
- В заключение он попросил украинцев не спрашивать каждый день о контрнаступлении. При этом акцентировал: наша армия обязательно деоккупирует все территории, включая Крым.