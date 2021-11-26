Идет запугивание, – Зеленский рассказал, будет ли война с Россией

Владимир Зеленский заявил, что Украина должна рассчитывать на свою армию. Президент также пояснил, что сейчас "идет запугивание".

Президент ответил на вопрос, будет ли война с Россией и стоит ли Украине рассчитывать на помощь других стран. Об этом Зеленский рассказал во время пресс-марафона 26 ноября.

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Зеленский заявил, что сейчас "идет запугивание" от страны-агрессора

Президент вспомнил, что мы в состоянии войны уже 8 лет.

Я считаю, что такая вероятность (речь идет о широкомасштабной войне – 24 канал) может быть ежедневно. Но сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, что с некоторых площадок СМИ идет большое запугивание, что "завтра будет война". Что мы должны знать? Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации,

– заявил президент.

Владимир Зеленский также заверил, что Украина ежедневно имеет "реальные разведданные, данные не только от нашей разведки, а также от разведок стран-партнеров, которые нас поддерживают". Президент заверил, что есть военная, информационная, техническая и финансовая помощь.

"Прежде всего мы должны рассчитывать на себя, на нашу армию. Армия у нас мощная, обустраиваем новой техникой, увеличиваем заработную плату, потому что должны увеличивать мотивацию", – заявил Зеленский.

Он также пояснил, что должно быть увеличение зарплаты военным. Пояснил, что подробнее об этом расскажет министр обороны.

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