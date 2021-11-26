Идет запугивание, – Зеленский рассказал, будет ли война с Россией
Источник:24 канал
Владимир Зеленский заявил, что Украина должна рассчитывать на свою армию. Президент также пояснил, что сейчас "идет запугивание".
Президент ответил на вопрос, будет ли война с Россией и стоит ли Украине рассчитывать на помощь других стран. Об этом Зеленский рассказал во время пресс-марафона 26 ноября.
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Зеленский заявил, что сейчас "идет запугивание" от страны-агрессора
Президент вспомнил, что мы в состоянии войны уже 8 лет.
Я считаю, что такая вероятность (речь идет о широкомасштабной войне – 24 канал) может быть ежедневно. Но сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, что с некоторых площадок СМИ идет большое запугивание, что "завтра будет война". Что мы должны знать? Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации,
– заявил президент.
Владимир Зеленский также заверил, что Украина ежедневно имеет "реальные разведданные, данные не только от нашей разведки, а также от разведок стран-партнеров, которые нас поддерживают". Президент заверил, что есть военная, информационная, техническая и финансовая помощь.
"Прежде всего мы должны рассчитывать на себя, на нашу армию. Армия у нас мощная, обустраиваем новой техникой, увеличиваем заработную плату, потому что должны увеличивать мотивацию", – заявил Зеленский.
Он также пояснил, что должно быть увеличение зарплаты военным. Пояснил, что подробнее об этом расскажет министр обороны.
Коротко о войсках России на границе с Украиной
- В октябре издание The Washington Post заявило, что Кремль стягивает войска к границе с Украиной и это вызывает обеспокоенность у официальных лиц в США и Европы.
- Украинские власти это не подтверждали сразу, однако 2 ноября наша разведка заявила, что говорится ориентировочно о 90 тысячах российских военных у границы с Украиной.
- Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 21 ноября заявил, что Россия готовится атаковать Украину в конце января – начале февраля 2022 года.
- 24 ноября экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что "время для шагов России благоприятное" – 8 декабря 2021 года. Пояснил также, что вероятнее всего объяснение событий заключается в том, что Путин стремится к уступкам и жестам деэскалации со стороны Украины и Запада, в обмен на решение не вторгнуться.