Идет жестокий бой, – Зеленский подтвердил контрнаступление России на Харьковщине

Зеленский подтвердил, что оккупанты начали контрнаступление на Харьковщине. Об этом президент Украины заявил во время брифинга в Киеве с лидером Словакии Зузаной Чапутовой.

По словам главы государства, украинские военные знали о таких планах врага.

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"По состоянию на 7 – 8 утра состоялся жестокий артиллерийский бой. К тому времени наступление россиян удалось остановить", – сообщил Владимир Зеленский.

Ситуация на Харьковщине

Заметим, что оккупанты усилили обстрелы на северном направлении Харьковской области, прежде всего бьют по городу Волчанск.

По данным Минобороны, на Волчанском направлении в течение суток враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб, а с началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии.

Примерно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. Атаки отбиты. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения.

Из Волчанской общины Харьковщины эвакуируют людей из-за массированного обстрела.

Наступление России на Харьков: главное

! Силы обороны уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. По состоянию на 10 мая в Харьковской ОВА сообщили, что группировка противника не представляет угрозы для Харькова, его сил хватает только для провокаций на северном направлении.

Предварительно в СМИ появилась информация о том, что российские оккупационные войска планируют новые атаки на Харьков и Сумы. В частности, последнее время враг не прекращает обстреливать Харьковскую область. Город и область ежедневно страдают от атак россиян.

Также в ГУР МО сообщали, что россияне могут готовить наступление на Сумскую и Харьковскую области в конце мая или в начале июня.

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В частности, начальник украинской разведки Вадим Скибицкий отмечал, что враг сосредоточил на границе с Харьковом 35 тысяч военных, но потенциально враг хочет увеличить это количество до 50 – 70 тысяч. В ГУР отметили, что этого все еще будет недостаточно для того, чтобы провести операцию для захвата Харькова или Сум.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что Кремль не сможет реализовать планы по захвату Харькова. Возможны наступательные действия или трансграничные рейды, однако это лишь отвлечет внимание и ресурсы украинской армии с других направлений.