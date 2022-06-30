"Идите к чертям": Мельник о письме "немецких интеллектуалов" с призывом не поддерживать Украину

В Германии группа людей, называющая себя интеллектуалами, написала публичное письмо. Подписчики требуют прекратить поддержку.

На письмо отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"Только не снова. Какая-то кучка псевдоинтеллектуальных неудачников. Всяким Варвикам, Вадам, Клюгам, Прехтам, Йохешварам, Зехам и компании следует пойти к чертям со своими "советами". До свидания", – написал Мельник.

О чем говорится в письме "интеллектуалов"

Письмо называется "Прекратите огонь сейчас!". Оно адресовано Западу, который, по мнению подписавшихся, должен остановить войну путем не оружия, а переговоров.

В письме говорится, что война затягивается и непонятно, сможет ли победить Украина. Они ссылаются на мнение каких-то военных экспертов, полагают, что для ВСУ нереально освободить Донецкую область, Луганскую область и Крым, а Россия имеет значительное преимущество.

Поэтому западные страны, которые поддерживают Украину в военной сфере, должны спросить себя, к чему именно они стремятся и являются ли поставки оружия правильным путем. Продолжение войны с целью полной победы Украины над Россией означает еще тысячи погибших в войне за цель, которая кажется нереальной,

– говорят в Германии.

"Интеллектуалы" жалуются, что война затрагивает уже не только Украину. Из-за того, что украинцы не сдаются в Африке, может быть голод.

Заметьте Германия предоставит Украине новейшую ПВО, которой нет в Бундесвере, – посол Мельник

"Стремительный рост цен, дефицит энергии и продовольствия уже привели к беспорядкам во многих странах. Если война будет продолжаться после осени, дефицит удобрений также окажет глобальное влияние", – пишут немцы.

Они добавляют, что боятся использования ядерного оружия.

"Дипломатическое" общение Лаврова

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что министерство иностранных дел России опубликовало переписку Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии. Чалый отметил, что общение России неофициальное, в то же время Франция и Германия не отказываются поддерживать Украину.

Обратите внимание – мир понимает, что поддержка Украины важна: смотрите видео