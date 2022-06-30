На лист відреагував посол України у Німеччині Андрій Мельник.

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"Тільки не знову. Якась купка псевдоінтелектуальних невдах. Усяким Варвікам, Вадам, Клюґам, Прехтам, Йогешварам, Зехам і компанії слід піти до біса зі своїми "порадами". До побачення", – написав Мельник.

Про що мовиться у листі "інтелектуалів"

Лист має назву "Припиніть вогонь зараз!". Він адресований Заходу, який, на думку підписантів, має зупинити війну шляхом не зброї, а перемовин.

У листі мовиться, що війна затягується й незрозуміло, чи зможе перемогти Україна. Вони посилаються на думку якихось військових експертів вважають, що для ЗСУ нереально звільнити Донеччину, Луганщину та Крим, а Росія має значну перевагу.

Тому західні країни, які підтримують Україну у військовій сфері, повинні запитати себе, чого саме вони прагнуть і чи є постачання зброї правильним шляхом. Продовження війни з метою повної перемоги України над Росією означає ще тисячі загиблих у війні за мету, яка видається нереальною,

– кажуть у Німеччині.

"Інтелектуали" бідкаються, що війна зачіпає вже не лише Україну. Через те, що українці не здаються в Африці може бути голод.

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"Стрімке зростання цін, дефіцит енергії та продовольства вже призвели до заворушень у багатьох країнах. Якщо війна триватиме після осені, дефіцит добрив також матиме глобальний вплив", – пишуть німці.

Вони додають, що бояться використання ядерної зброї.

"Дипломатичне" спілкування Лаврова

Експосол України у США Валерій Чалий розповів, що міністерство закордонних справ Росії опублікувало листування Сергія Лаврова з очільниками МЗС Франції та Німеччини. Чалий зазначив, що спілкування Росії є неофіційним, водночас Франція та Німеччина не відмовляються підтримувати Україну.

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