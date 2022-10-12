Идут даже контрактники: дезертирство россиян в Луганской области становится массовым явлением

В Старобельске Луганской области оккупанты разыскивают украинских патриотов, задерживают родственников и друзей военнослужащих, а также правоохранителей. Они пытаются найти тех, кто был связан с силовыми структурами Украины.

Цель россиян – нейтрализовать этих людей. Об этом на своем ютуб-канале сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Дело в том, что оккупанты очень боятся диверсионно-подрывной деятельности во время продолжения наступления украинских войск на город.

Да, мы двигаемся. Мы двигаемся в направлении Сватового, а следующий населенный пункт – это Старобельск. И за ним уже все, Луганск,

– сказал Жданов.

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Кроме того, в Луганской области под видом поиска украинских диверсантов оккупанты ищут собственных дезертиров. "Даже контрактники идут – пишут рапорт, кладут на стол и уходят с позиций. Их потом отлавливают", – заметил военный эксперт.

Ранее в Херсоне, напомнил Жданов, было введено около 3000 кадыровцев, задача которых и заключалась в прочесывании местности для вылавливания покинувших позиции отказников. "А здесь еще добавились мобилизованные", – подчеркнул он.