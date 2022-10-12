Мета росіян – нейтралізувати цих людей. Про це на своєму ютуб-каналі сказав військовий експерт Олег Жданов.
Варте уваги Пішов воювати разом із сином: на фронті загинув директор Попаснянського ліцею
ЗСУ вже близько
Річ у тім, що окупанти дуже бояться диверсійно-підривної діяльності під час продовження наступу українських військ на місто.
Так, ми рухаємось. Ми рухаємось у напрямку Сватового, а наступний населений пункт – це Старобільськ. І за ним уже все, Луганськ,
– сказав Жданов.
Росіяни масово залишають позиції
Крім того, в Луганській області під виглядом пошуку українських диверсантів окупанти шукають власних дезертирів. "Навіть контрактники йдуть – пишуть рапорт, кладуть на стіл та йдуть з позицій. Їх потім відловлюють", – зауважив військовий експерт.
Раніше у Херсоні, нагадав Жданов, було введено близько 3000 кадировців, завдання яких і полягало у прочісуванні місцевості для виловлювання відмовників, які залишили позиції. "А тут ще додалися мобілізовані", – підкреслив він.