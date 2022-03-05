По Волновахе и Мариуполю: идут переговоры о режиме тишины и восстановлении безопасного прохода

В Мариупольском городском совете заявили, что продолжаются переговоры о режиме тишины и возобновлении безопасного прохода людей. Речь идет о "зеленых коридорах", о которых предварительно договорились, однако Россия начала обстрел Волновахи.

Соответствующую информацию в телеграмме Мариупольского городского совета обнародовали в 13:25 5 марта. Предварительную договоренность сорвала Россия, начав обстрелы.

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Местные власти сообщили, как только украинская сторона, Красный Крест и люди были готовы к вывозу, оккупанты снова начали обстрел. Поэтому эвакуацию не начали.

Сейчас (на 13:25 5 марта – 24 канал) идут переговоры. Как только получим режим тишины, получим гарантию безопасности, мы дополнительно объявим об этом,

– заявили в городском совете.

Людей попросили, насколько это возможно, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и дезинформации и получать информацию только из надежных источников.

Людей должны эвакуировать в Запорожье и Днепр. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что новые переговоры проводит Киев. Как только будет информация – сообщат.

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