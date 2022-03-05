Відповідну інформацію у телеграмі Маріупольської міської ради оприлюднили о 13:25 5 березня. Попередню домовленість зірвала Росія, почавши обстріли.

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Місцева влада повідомила, як тільки українська сторона, Червоний Хрест та люди були готові до вивезення, окупанти знову почали обстріл. Саме тому евакуацію не почали.

Наразі (станом на 13:25 5 березня – 24 канал) йдуть переговори. Як тільки отримаємо режим тиші, отримаємо гарантію безпеки, ми додатково оголосимо про це,

– заявили у міській раді.

Людей попросили, наскільки це можливо, зберігати спокій, не піддаватися паніці та дезінформації й отримувати інформацію лише з надійних джерел.

Людей мають евакуювати у Запоріжжя та Дніпро. Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що нові перемовини проводить Київ. Як тільки матимуть інформацію – повідомлять.

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