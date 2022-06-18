Идут на смерть, как очумелые: россияне готовы умирать за Путина в Украине целыми семьями

Россияне продолжают хоронить военных, уехавших воевать в Украину. В Зеленгорске простились с 53-летним Юрием Ивановичем Горбаренко – ему не сиделось дома, к тому же его сын Александр уже воевал в Украине, правда, получил ранения.

Кадыровским прихвостням – заслуженная смерть

Его отец тоже ушел, но погиб. Второй сын тоже воюет в Украине. Юрий Иваныч в начале мая прошел подготовку в Чечне – речь идет о так называемом Российском университете спецназа (РУС). Частная контора, на базе которой Кадыров собирает наемников со всех регионов России.

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Чеченские региональные новости чуть ли не каждый день записывают репортажи об очередной партии "добровольцев" и их подготовке – на некоторых кадрах за май даже есть похожие на Юрь Иванича.

У нас их будут называть "кадыровцами", но по факту Кадыров очень оперативно решил нанять самих россиян, чтобы не подставлять своих под пули.



Главу семейства Горбаренко уже ликвидировали в Украине, а сыновья – на очереди / Фото из фейсбука Антона Павлушка

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Жертвоприношения во имя Путина продолжаются

Юрий Иваныч выучился в РУСе на снайпера, но этого не оценили на Донбассе: "Юрий Горбаренко погиб 24 мая. В ходе штурма он вел плотный огонь по позициям противника, после чего попал под минометный обстрел недалеко от Северодонецка."

За Путина и против Украины готовы умирать чуть ли не целыми семьями. Типичная российская семья.

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