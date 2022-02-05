ИГИЛ снова активизировалась: кто поддерживает террористическое "Исламское государство"

Пока внимание мира приковано к одному злу – России, на Востоке просыпается другое. Так называемое "Исламское государство" в 2021 году внезапно активизировалось и пытается повторить прежние "подвиги".

Хотя "внезапно" – это не совсем верное определение. Никакой окончательной победы над ИГИЛ или полного разгрома джихадистов, о которых говорили толпы политиков и генералов, на самом деле не было.

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Готовятся покорить целые страны

В 2018 – 2019 годах "Исламское государство", отступая под ударами возглавляемой американцами международной коалиции, вернулось в то состояние, в котором пребывало годами. Оно ушло в подполье.

Игиловцы потеряли тысячи единомышленников, но многие тысячи остались живы и верны самопровозглашенному халифату.

Эти тысячи ждут того момента, когда снова представится случай подчинить себе целые страны. Но не просто ждут сложа руки, а активно готовятся к этому:

тренируются;

вербуют новых сторонников;

пытаются освободить старых.

Тех, кто даже в плену продолжает верить во всемирный халифат, построенный на насилии.

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Операция по освобождению пленных

В конце января игиловцы организовали масштабную операцию по вызволению своих товарищей из тюрьмы, расположенной на севере Сирии. В тех краях, где правят не асадовские назначенцы, а поддерживаемые американцами курды.

В этой операции принимали участие сотни бойцов, включая обмотанных взрывчаткой террористов смертников.

Нападение было организовано по всем правилам тактической науки. Начиненные взрывчаткой автомобили пробили внешние стены тюрьмы, после чего через образовавшиеся бреши внутрь ворвались штурмовые отряды.

Другие джихадисты в это время захватывали жилые дома вокруг тюрьмы. В них были организованы медпункты для раненных и укрепленные огневые точки.

Несмотря на численное превосходство, противники игиловцев долгое время не могли справиться с нападающими. Война прямо в городской черте затянулась на целую неделю.

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США обрушили на захватчиков всю свою мощь

Закончилась во многом только благодаря вмешательству американцев. Они прислали боевые вертолеты, с которых просто расстреляли укрепления боевиков. Также отправили свои бронемашины, за которыми от прицельного огня прятались курдские бойцы.

То есть, якобы побежденное "Исламское государство" вдруг появляется прямо-таки в товарных количествах посреди города, контролируемого ненавидящими джихадистов курдами.

Оно убивает кучу людей, захватывает дома, вывешивает свои флаги. Одолеть его не получается до тех пор, пока американцы не обрушивают на захватчиков всю свою мощь сразу и с воздуха, и с земли.

ИГИЛ напал на соседние страны

Хуже того, пока в Сирии происходит эта городская герилья, в соседнем Ираке другой отряд ИГИЛ хладнокровно убивает целое подразделение местных военных.

В Ираке, напомню, проходил парад, посвященный полной ликвидации ИГИЛ. Даже есть национальный праздник, посвященный победе над "Исламским государством", который отмечают 10 декабря. По крайней мере, в прошлом году отмечали.

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В Афганистане тамошнее отделение ИГИЛ вообще претендует на звание уже даже не главной, а единственной силы, способной и готовой бросить вызов захватившим власть талибам.

Народная поддержка

Во всех этих странах, да и во многих других тоже, у ИГИЛа есть довольно серьезная народная поддержка. Благодаря ей, у террористов есть и деньги, и оружие, и мобилизационный ресурс. То есть, все то, что нужно для войны и террора.

Вот казалось бы: все же знают, что творили эти люди, все понимают, насколько это кровожадные и опасные персонажи. Но все равно ждут и надеются на их победу.

Феномен, который следует исследовать

Ну, как в Украине есть особый процент населения, который, зная во что Россия превратила Донбасс, видя, как богатый прежде край скатился до состояния кошмарной бандитской дыры – все равно ждет у себя Путина и мечтает о нем.

Этот феномен еще ждет своих исследователей. Специалистов, которые будут разбираться и выяснять причины странной тяги достаточно большого количества людей к отталкивающим кровожадным мерзавцам.

Но прежде, чем переходить к теоретическим изысканиям, хорошо бы закончить практическую работу по искоренению всякой опасной нечисти.