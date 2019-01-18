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      ИГИЛ и взрывы в Магнитогорске: что скрывает власть России

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      В последний день 2018 года в российском промышленном городе Магнитогорске обвалился жилой дом. Российские спасатели заявили, что взорвался газ. Из-под руин достали тела 39 человек.

      Через сутки неподалеку от разрушенного дома взорвалась маршрутка.

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      Власти уверяли, что это взрыв газа. В салоне разорвались два баллона. В пожаре сгорели трое, но их имена не называют и до сих пор. Некоторые СМИ заподозрили, это и были террористы. Именно они организовали подрыв многоэтажки.

      Через две с половиной недели Исламское государство признает – это сделали его сторонники. Они заложили взрывчатку в дом. А молчали об этом так долго, чтобы исполнители теракта могли спрятаться. Об этом написала организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

      Видео очевидцев с места взрыва взбудоражило российские соцсети. На записях видно мужчин с автоматами. Один из них бросает в огонь гранату и отбегает. Затем слышен звук взрыва и стрельбы.

      Некоторые сайты писали про террористическую операцию в Магнитогорске, но публикации загадочно исчезали с сайтов. А блогеры начали строить конспирологические теории.

      "Нет никакой эффективной борьбы с терроризмом, о которой нам рассказывают 20 лет подряд. Мы потратили кучу денег, и на фоне ухудшения рейтингов, очевидно, они еще упадут", – сказал российский оппозиционер Алексей Навальный.

      Российское издание "База" уверяет, что организовали теракт трое таджиков. Они и погибли во взрыве маршрутки. Это Махмуд Джумаев, Алишер Каимов и Альмир Абитов.

      ІДІЛ Росія Магніторськ
      Махмуд Джумаев

      Абір ІДІЛ Росія Магніторськ
      Альмир Абитов

      Они были знакомы, работали вместе перевозчиками. Мужчины несколько лет назад приняли ислам после разговора с таинственным мужчиной. Джумаев, например, начал много говорить о религии и редко появлялся дома.

      Он стал смотреть какие-то ролики, мне их уже не показывал, да я и не понимаю их язык. Он все время сидел в телефоне, в мессенджерах, общался с этими друзьями, их несколько у него было, но домой никогда не приводил. Стал что-то слушать, купил наушники и мог часами в них сидеть, уйдя в себя, даже засыпал так,
      – рассказала жена Махмуда Джумаева Олеся.

      Теракт они готовили полгода. После длительных поисков арендовали квартиру, готовили начинку для взрывчатки и все спланировали.

      Однако эти террористы могут и не быть связаны с центральными группами радикальных исламистов. Они просто могли проникнуться идеями ислама и решить совершить теракт во имя религии.

      "У ИГИЛ нет никакого членства. Любой человек, поклявшийся в верности халифату, автоматически является сторонником Исламского государства. Было еще давно заявление Путина, что он победил террористов на Кавказе и с тех пор терроризм в России закончился. Как мы видим, ничего подобного, терроризм продолжается", – отметил журналист, международный обозреватель Иван Яковина.

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      Впрочем, некоторые эксперты идут еще дальше и предполагают, что Путин может использовать эту ситуацию как предлог, чтобы ввести новые войска в Сирию. Там продолжается конфликт, где ИГИЛ борется со всеми. А игра военными мускулами для Путина – еще одна возможность для укрепления власти.

      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости России Исламское государство Взрыв Взрыв в Магнитогорске
      Источник: 24 Канал
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