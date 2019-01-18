ІДІЛ і вибухи в Магнітогорську: що приховує влада Росії

Останній день 2018 року у російському промисловому місті Магнітогорськ обвалився житловий будинок. Російські рятувальники заявли, що вибухнув газ. З-під руїн дістали тіла 39 людей.

Через добу неподалік зруйнованого будинку вибухнула маршрутка.

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Влада запевняла, що це вибух газу. У салоні розірвалися два балони. У пожежі згоріли троє, але їхні імена не називають і досі. Деякі ЗМІ запідозрили, це і були терористи. Саме вони організували підрив багатоповерхівки.

За два з половиною тижні Ісламська держава визнає – це зробили її прибічники. Вони заклали вибухівку у будинок. А мовчали про це так довго, щоб виконавці теракту мали час сховатися. Про це написала організація SITE Intelligence Group, яка відстежує активність бойовиків в інтернеті.

Відео очевидців з місця вибуху розбурхали російські соцмережі. На записах видно чоловіків з автоматами. Один з них кидає у вогонь гранату і відбігає. По тому чути звук вибуху і стрілянину.

Деякі сайти писали про терористичну операцію в Магнітогорську, але публікацїі загадково зникали з сайтів. А блогери почали будувати конспіративні теорії.

"Немає ніякої ефективної боротьби з тероризмом, про яку нам розповідають 20 років поспіль. Ми витратили купу грошей і на тлі погіршення рейтингів, очевидно, вони ще впадуть", – сказав російський опозиціонер Олексій Навальний.



Російське видання "База" запевняє, організували теракт троє таджиків. Вони і загинули у вибуху маршрутки. Це Махмуд Джумаєв, Алішер Каімов та Альмір Абітов.



Махмуд Джумаєв



Альмір Абітов

Вони були знайомі, працювали разом перевізниками. Чоловіки кілька років тому прийняли іслам після розмови з таємничим чоловіком. Джумаєв, наприклад, почав багато говорити про релігію і рідко з'являвся вдома.

Він став дивитися якісь ролики, мені їх уже не показував, та я й не розумію їхню мову. Він весь час сидів в телефоні, в месенджерах, спілкувався з цими друзями, їх кілька у нього було, але додому ніколи не приводив. Став щось слухати, купив навушники і міг годинами в них сидіти, пішовши в себе, навіть засинав так,

– розповіла дружина Махмуда Джумаєва Олеся.

Теракт вони готували півроку. Після тривалих пошуків орендували квартиру, готували начиння для вибухівки і планували

Однак ці терористи можуть і не бути пов'язані з центральними групами радикальних ісламістів. Вони просто могли перейнятися ідеями ісламу і вирішити здійснити теракт в ім'я релігії.

"В ІДІЛА немає ніякого членства. Будь-яка людина, що присягнувся у вірності халіфату, є автоматично прихильником Ісламської держави. Була ще давно заява Путіна, що він переміг терористів на Кавказі й з того часу тероризм в Росії закінчився. Як ми бачимо, нічого подібного, тероризм триває", – зазначив журналіст, міжнародний оглядач Іван Яковина.

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Утім, деякі експерти ідуть ще далі та припускають, що Путін може використати цю ситуацію як привід, аби ввести нові війська у Сирію. Там триває конфлікт, де ІДІЛ бореться з усіма. А гра військовими м'язами для Путіна – ще одна можливість для зміцнення влади.