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      ІДІЛ і вибухи в Магнітогорську: що приховує влада Росії

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      Останній день 2018 року у російському промисловому місті Магнітогорськ обвалився житловий будинок. Російські рятувальники заявли, що вибухнув газ. З-під руїн дістали тіла 39 людей.

      Через добу неподалік зруйнованого будинку вибухнула маршрутка.

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      Влада запевняла, що це вибух газу. У салоні розірвалися два балони. У пожежі згоріли троє, але їхні імена не називають і досі. Деякі ЗМІ запідозрили, це і були терористи. Саме вони організували підрив багатоповерхівки.

      За два з половиною тижні Ісламська держава визнає – це зробили її прибічники. Вони заклали вибухівку у будинок. А мовчали про це так довго, щоб виконавці теракту мали час сховатися. Про це написала організація SITE Intelligence Group, яка відстежує активність бойовиків в інтернеті.

      Відео очевидців з місця вибуху розбурхали російські соцмережі. На записах видно чоловіків з автоматами. Один з них кидає у вогонь гранату і відбігає. По тому чути звук вибуху і стрілянину.

      Деякі сайти писали про терористичну операцію в Магнітогорську, але публікацїі загадково зникали з сайтів. А блогери почали будувати конспіративні теорії.

      "Немає ніякої ефективної боротьби з тероризмом, про яку нам розповідають 20 років поспіль. Ми витратили купу грошей і на тлі погіршення рейтингів, очевидно, вони ще впадуть", – сказав російський опозиціонер Олексій Навальний.

      Російське видання "База" запевняє, організували теракт троє таджиків. Вони і загинули у вибуху маршрутки. Це Махмуд Джумаєв, Алішер Каімов та Альмір Абітов.

      ІДІЛ Росія Магніторськ
      Махмуд Джумаєв

      Абір ІДІЛ Росія Магніторськ
      Альмір Абітов

      Вони були знайомі, працювали разом перевізниками. Чоловіки кілька років тому прийняли іслам після розмови з таємничим чоловіком. Джумаєв, наприклад, почав багато говорити про релігію і рідко з'являвся вдома.

      Він став дивитися якісь ролики, мені їх уже не показував, та я й не розумію їхню мову. Він весь час сидів в телефоні, в месенджерах, спілкувався з цими друзями, їх кілька у нього було, але додому ніколи не приводив. Став щось слухати, купив навушники і міг годинами в них сидіти, пішовши в себе, навіть засинав так,
      – розповіла дружина Махмуда Джумаєва Олеся.

      Теракт вони готували півроку. Після тривалих пошуків орендували квартиру, готували начиння для вибухівки і планували

      Однак ці терористи можуть і не бути пов'язані з центральними групами радикальних ісламістів. Вони просто могли перейнятися ідеями ісламу і вирішити здійснити теракт в ім'я релігії.

      "В ІДІЛА немає ніякого членства. Будь-яка людина, що присягнувся у вірності халіфату, є автоматично прихильником Ісламської держави. Була ще давно заява Путіна, що він переміг терористів на Кавказі й з того часу тероризм в Росії закінчився. Як ми бачимо, нічого подібного, тероризм триває", – зазначив журналіст, міжнародний оглядач Іван Яковина.

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      Утім, деякі експерти ідуть ще далі та припускають, що Путін може використати цю ситуацію як привід, аби ввести нові війська у Сирію. Там триває конфлікт, де ІДІЛ бореться з усіма. А гра військовими м'язами для Путіна – ще одна можливість для зміцнення влади.

      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини Росії Вибух у Магнітогорську Вибух Ісламська держава
      Джерело: 24 Канал
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