Точно не будет стыдно, – Игнат о своем увольнении с должности спикера Воздушных сил

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на свое увольнение. Он поблагодарил за поддержку командующего Воздушных сил и медиа, с которыми он работал.

Командующий Воздушных Сил Николай Олещук сообщил, что Юрий Игнат покидает должность начальника службы по связям с общественностью. Отмечалось, что он займет другую должность в командовании. Николай Олещук отмечал, что он благодарен бывшему спикеру за огромный объем работы и результат борьбы с врагом на информационном фронте Украины.

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Игнат высказался о своем увольнении с должности

Юрий Игнат поблагодарил все медиа, с которыми ему пришлось работать. Он выразил благодарность каждому кто "помогал, и всем, кто критиковал". Он также поблагодарил командующего Воздушных Сил Николая Олещука и руководящий состав за поддержку и большое доверие, поскольку, по его словам, это главное в их работе.

Бывший представитель Воздушных сил также сказал, что "Было трудно и точно не будет стыдно". Эта фраза напоминает слова бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который в феврале на фоне слухов о своей отставке сказал, что "нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно".

Ноутбук, свет и камера – это основные инструменты, которые постоянно носишь с собой, буквально спишь с ними. За два года войны почти стерлись буквы на клавиатуре, слабо держит батарея, но написанное, смонтированное и опубликованное с этого ноута навсегда вошло в мировую историю, которую сегодня собственной кровью пишут украинцы,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Он также пожелал успехов своему преемнику и выразил искреннюю надежду, что у новоизбранного спикера "получится еще лучше" выполнять свои обязанности. Заметим, что по состоянию на сейчас официальной информации о том, кто займет должность, обнародовано не было.

Напомним, что 16 марта о своей отставке сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. Он отметил, что покинул должность днем ранее. Экс-начальник отдела связей добавил, что возвращается к выполнению повседневных обязанностей.