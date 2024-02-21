Напомним, что 21 февраля ВСУ сбили еще один истребитель-бомбардировщик Су-34. Об успешной боевой работе военных сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
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Игнат высмеял Путина
Чуть ли не ежедневно российский военный потенциал несет все больше потерь. Так, за последнюю неделю украинские защитники сбили 7 российских истребителей.
Среди них есть и те, которые способны переносить управляемые авиационные бомбы. В общем говорится о 5 истребителях-бомбардировщиках Су-34 и 2 истребителях Су-35.
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат потроллил Путина после серии уничтожений российских боевых самолетов.
21 февраля кремлевский диктатор вручил военно-космическим силам России современные средства защиты от американских зенитных управляемых ракет! Говорят, дешевая копия, поэтому не работает,
– говорится в сообщении представителя Воздушных сил.
Игнат высмеял Путина после серии уничтожений российских самолетов: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика, 18+)
Заметим, что по данным Генштаба ВСУ, не считая сбитый утром 21 февраля Су-34, Россия уже потеряла 338 самолетов и 325 вертолетов. Кроме того, потери врага в личном составе уже превысили 406 тысяч. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 130 оккупантов.
Российская авиация теряет самолет за самолетом: что известно
- 17 февраля украинские защитники на Востоке уничтожили сразу 3 вражеских самолета. Говорится о бомбардировщиках Су-34 и истребителе Су-35. Об успешной работе военных сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук. В целом Россия уже потеряла 333 самолета.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский добавил, что сбить 2 бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35 удалось во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.
- Позже, 18 февраля, командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что около 6 утра сбили российский Су-34. Сбили российский самолет воины воздушного командования "Восток".
- Впоследствии, 19 февраля, ВСУ на Востоке приземлили еще два вражеских истребителя. Говорилось о Су-34 и Су-35. Вражеские борта снова пытались нанести удары авиабомбами, но их циничный план разрушили украинские защитники. Заметим, что сбитый Су-35 упал в Азовское море.