Нагадаємо, що 21 лютого ЗСУ збили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. Про успішну бойову роботу військових повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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Ігнат висміяв Путіна

Ледь не щодня російський військовий потенціал зазнає дедалі більше втрат. Так, за останній тиждень українські захисники збили 7 російських винищувачів.

Серед них є й ті, які здатні переносити керовані авіаційні бомби. Загалом мовиться про 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34 та 2 винищувачі Су-35.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат потролив Путіна після серії знищень російських бойових літаків.

21 лютого кремлівський диктатор вручив військово-космічним силам Росії сучасні засоби захисту від американських зенітних керованих ракет! Кажуть, дешева копія, тому не працює,

– мовиться у повідомленні речника Повітряних сил.

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Зауважимо, що за даними Генштабу ЗСУ, не враховуючи збитий зранку 21 лютого Су-34, Росія вже втратила 338 літаків та 325 гелікоптерів. Крім того, втрати ворога в особовому складі вже перевищили 406 тисяч. Лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 130 окупантів.

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