Враг уже сам себя поздравил с 23 февраля, – Воздушные силы о катастрофе Су-25 в России
Россияне сами себя поздравили с так называемым праздником 23 февраля. Оккупанты собственными силами потеряли самолет Су-25 в Белгородской области.
Авиакатастрофу Су-25 в эфире телемарафона прокомментировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал. Он подчеркнул, что враг сам себя поздравил с 23 февраля.
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"Войска воздушно-космической обороны России потеряли разбившегося в Белгородской области Су-25. Поздравляем с этим днем! Пусть побольше таких баталий происходит с их Войсками воздушно-космической обороны", – подчеркнул Игнат.
В России упал Су-25
В четверг 23 февраля российский самолет Су-25 упал в Валуйском городском округе Белгородской области. Падение самолета официально подтвердили в России.
Российское минобороны сообщило, что самолет потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Пилот погиб, самолет упал в безлюдной местности.
По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.
Беларусь хочет строить самолеты Су-25
- По состоянию на декабрь 2021, как писал военный портал Defense Express, Россия имела 193 дозвуковых штурмовика Су-25. Вероятно, в войне против Украины россияне потеряли некоторые из них.
- Вероятно, Су-25 могут начать собирать в Белоруссии. Об этом высказался белорусский диктатор Александр Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным 17 февраля.
- По его словам, Беларусь готова производить Су-25 с помощью России. При этом он цинично сказал, что эти самолеты хорошо себя зарекомендовали в Украине.