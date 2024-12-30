Чем обернется игнорирование повестки в ТЦК в 2025 году

Игнорирование повестки в территориальный центр комплектования может иметь серьезные последствия. В частности штрафы и даже лишение свободы.

Об этом рассказывает 24 Канал. Военнообязанные обязаны состоять на учете, своевременно прибывать в ТЦК по вызову, проходить медицинский осмотр, обучение и отправляться на службу.

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Что будет, если не явиться в ТЦК

Игнорирование этих требований наказывается административной или уголовной ответственностью. За неявку в ТЦК, порчу военно-учетных документов или непредоставление актуальных данных предусмотрен штраф:

для физических лиц – от 17 до 25,5 тысяч гривен;

для юридических лиц – от 34 до 59 тысяч гривен.

Проверить наличие штрафа можно через приложение "Дія" или Opendatabot. В случае неуплаты долга возможно изъятие средств со счетов или принудительная продажа имущества.

Если военнообязанный прошел медицинскую комиссию, но не явился по "боевой" повестке, ему грозит до 5 лет лишения свободы. При смягчающих обстоятельствах возможна условная ответственность с испытательным сроком.

Рекомендуемые письма и повестки

В 2024 году повестки начали присылать заказными письмами. Игнорирование такого письма приравнивается к нарушению, за которое предусмотрен штраф до 25 тысяч гривен, даже если документ не был получен лично.

Неявка в ТЦК имеет серьезные правовые последствия. Выполнение требований законодательства не только убережет от штрафов и уголовной ответственности, но и будет способствовать соблюдению порядка в условиях мобилизации.